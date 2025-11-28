Ostseefjord Schlei: Die besten Tipps für einen Kurzurlaub in der Stadt Schleswig

Schleswig liegt am Ostseefjord Schlei und ist Kreisstadt des Kreises Schleswig-Flensburg. Mit rund 25.000 Einwohnern ist sie das größte Zentrum der Region. Erste schriftliche Erwähnung bereits um das Jahr 804 n. Chr. – lange vor vielen deutschen Großstädten. Schleswig war in der Vergangenheit ein bedeutendes Handelszentrum und durch seine Nähe zur Wikingersiedlung Haithabu ein wichtiger Ort der nordischen Geschichte.

(djd). Wenn sich Nebel über die Schlei legt und der Frost die Dächer Schleswigs glitzern lässt, entfaltet die Region ihren ganz eigenen Zauber. Wo einst die Wikinger siedelten, wird heute Geschichte lebendig. Zwischen mittelalterlichem Flair, festlicher Stimmung und kulturellen Höhepunkten bietet Schleswig im Spätherbst und Winter zahlreiche Anlässe für einen Besuch. Alle Infos und online buchbare Unterkünfte finden sich unter www.ostseefjordschlei.de.

Hier kommen die vier besten Tipps für die kalte Jahreszeit.

1. Das Stadtmuseum mit seinem Weihnachtsmarkt

Das Stadtmuseum Schleswig zeigt die mehr als 1.200 Jahre währende Geschichte Schleswigs, vom Mittelalter bis zur Gegenwart, von der Wikingersiedlung Haithabu über die Blütezeit der Stadt in der Zeit der Gottorfer Herzöge bis zum deutsch-dänischen Konflikt im 19. Jahrhundert. Am letzten Wochenende im November findet hier einer der schönsten norddeutschen Weihnachtsmärkte statt, präsentiert wird vor allem erlesenes Kunsthandwerk.

2. St. Petri Dom und historischer Schwahlmarkt

Vom Turm des fast 900 Jahre alten St. Petri Doms geht der Blick über die Stadt und die Schlei. Als berühmtestes Kunstwerk im Dom gilt der dreiflügelige Schnitzaltar von Hans Brüggemann von 1521, das Altarblatt enthält fast 400 aus Eichenholz geschnitzte Figuren. Der Schwahlmarkt im Kreuzgang gehört ebenfalls zu den stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten im Norden. Unter mittelalterlichen Gewölben wird vom 6. bis zum 14. Dezember Kunsthandwerk angeboten. Der Weihnachtsmarkt auf dem Capitolplatz in der Schleswiger Innenstadt öffnet seine Pforten von Ende November bis Ende Dezember.

3. Fischersiedlung Holm

Der Name der Fischersiedlung stammt aus dem Dänischen, „Holm“ bedeutet „kleine Insel“. Entstanden ist der Holm etwa im Jahr 1.000 und war bis zum 20. Jahrhundert durch das Holmer Noor vom Festland getrennt. Alle Häuser wurden, um die optimale Fischverarbeitung gewährleisten zu können, direkt am Wasser gebaut. Heute ist der Holm ein Stadtteil von Schleswig und mit dem Festland verbunden. Zentraler Teil des Viertels ist ein kleiner Friedhof, um den sich die Fischerhäuschen gruppieren.

4. Kulturherbst Schleswig

Noch bis Ende November 2025 lädt der 4. Kulturherbst zu einem attraktiven Programm mit über 100 Veranstaltungen aus nahezu allen kulturellen Sparten ein – vom stimmungsvollen Konzert über mitreißende Lesungen bis hin zu interaktiven Workshops. Highlights sind etwa die musikalische Lesung mit Schauspieler Roman Knizka und dem Ensemble Opus 45 im St. Petri Dom oder das Soloprogramm „Punk is Dad – Anarchie und Elternzeit“ des Stand-up-Comedians Jochen Prang in „Krögers Heimat“.

Quelle: Ostseefjord Schlei GmbH, Schleswig