Produktrückruf: Kinder Merino Ripp-Leggins von Copenhagen Colors

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Copenhagen Colors Organics ApS informiert über den Rückruf von Kleinkinder Merino Ripp-Leggins mit Kordel in der Farbkombination creme/lavendel/altrosa. Wie mitgeteilt wird, entspricht das Kleidungsstück nicht dem Sicherheitsstandard EN14682 für Kinderbekleidung, da der Kordelzug nicht am Kleidungsstück befestigt ist. Es besteht die Gefahr des Verhedderns oder Verfangens, bis hin zu Strangulation, Einklemmen oder Stürzen.

Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Merino Ripp-Leggins mit Kordel

Farbkombination creme/lavendel/altrosa

Verkaufszeitraum: 1/9-2025 – 15/11-2025

Item number: 224-02-170

Batch/Lot number: PO-1068

EAN/Barcodes: 5740026383378, 5740026383385, 5740026383392, 5740026383408, 5740026383415, 5740026383422, 5740026383439, 5740026383446, 5740026383453, 5740026383460,

5740026383477, 5740026383484, 5740026383491, 5740026383507, 5740026383514, 5740026383521

Die betroffenen Leggins wurden auch über Zalando unter der Zalando-Artikelnummer CWD26B003-T12 verkauft

Kundenservice

Copenhagen Colors Organics ApS – E-mail: customerservice@copenhagencolors.com

Copenhagen Colors Kundeninformation > Zalando Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



