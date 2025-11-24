Produktrückruf: Kinder Merino Ripp-Leggins von Copenhagen Colors
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Copenhagen Colors Organics ApS informiert über den Rückruf von Kleinkinder Merino Ripp-Leggins mit Kordel in der Farbkombination creme/lavendel/altrosa. Wie mitgeteilt wird, entspricht das Kleidungsstück nicht dem Sicherheitsstandard EN14682 für Kinderbekleidung, da der Kordelzug nicht am Kleidungsstück befestigt ist. Es besteht die Gefahr des Verhedderns oder Verfangens, bis hin zu Strangulation, Einklemmen oder Stürzen.
Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
Merino Ripp-Leggins mit Kordel
Farbkombination creme/lavendel/altrosa
Verkaufszeitraum: 1/9-2025 – 15/11-2025
Item number: 224-02-170
Batch/Lot number: PO-1068
EAN/Barcodes: 5740026383378, 5740026383385, 5740026383392, 5740026383408, 5740026383415, 5740026383422, 5740026383439, 5740026383446, 5740026383453, 5740026383460,
5740026383477, 5740026383484, 5740026383491, 5740026383507, 5740026383514, 5740026383521
Die betroffenen Leggins wurden auch über Zalando unter der Zalando-Artikelnummer CWD26B003-T12 verkauft
Kundenservice
Copenhagen Colors Organics ApS – E-mail: customerservice@copenhagencolors.com
Copenhagen Colors Kundeninformation > Zalando Kundeninformation >
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller