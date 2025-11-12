Rückruf von Redefined Rebel Kinderjacken

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Modehändler Zalando informiert über einen Rückruf des Herstellers Wear Group A/S. Betroffen sind Kinder-Sweatjacken der Marke Redefined Rebel. Wie das Unternehmen mitteilt, entsprechen die Jacken nicht der Sicherheitsnorm EN14682 für Kinderbekleidung. Die Knebelverschlüsse (Zugkordelversteller) sind nicht an den Kleidungsstücken befestigt. Dadurch besteht die Gefahr , dass sich die losen Knebelverschlüsse an Gegenständen verfangen können und somit eine Gefahr des Verfangens oder Strangulierens darstellen.

Betroffene Sweatjacken sollten nicht mehr getragen werden.

Betroffene Hoodies wurden von September 2025 bis Oktober 2025 über den Zalando Webshop verkauft.

Betroffener Artikel

Kinder-Sweatjacken

Marke: Redefined Rebel

Typ / Modellnummer: 253011, 255014

TEEvan Sweat BOXY FIT_Noir

Gilet TEAlan BOXY FIT_Forest Night

Zalando-Artikelnummer: R0624K005-Q11 R0624P004-M11

Der Artikel wurde von September 2025 bis Oktober 2025 über den Online-Shop von Zalando verkauft.

Betroffene Jacken können kostenlos zurückgesendet werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

