Rückruf: Steine möglich – Hersteller ruft GUT&GÜNSTIG Nusskernmischungen zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Frutree s.r.o. informiert über den Rückruf des Artikels GUT&GÜNSTIG Durchstarter Nusskernmischung und GUT&GÜNSTIG Kraftfutter Nusskernmischung, jeweils in der 200g Verpackung. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen Steine befinden können.

Aus diesem Grund wird vom Verzehr des Produkts abgeraten!

Der betroffene Artikel wurde vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten.

Betroffener Artikel

GUT&GÜNSTIG Durchstarter Nusskernmischung

Mindesthaltbarkeitsdatum 20.07.2026

GUT&GÜNSTIG Kraftfutter Nusskernmischung

Mindesthaltbarkeitsdaten 20.07.2026 und 20.08.2026

Verbraucher:innen, die die entsprechenden Artikel mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: 0800 3335211.

Abbildung kann abweichen – Bild: EDEKA

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller