Rückruf: Plastikfremdkörper – Mondelez ruft Milka Caramel Schokolade zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Mondelēz International informiert über den Rückruf von Milka Caramel Schokolade in der 100g Tafel und mit diversen Mindesthaltbarkeitsdaten. Wie das Unternehmen mitteilt, könnten sichtbare Plastikfremdkörper enthalten sein.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Milka Caramel Schokolade

Inhalt: 100g

EAN 7622210349675

Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten und Produktionscodes:

20.02.2026 / OSV1252132

20.02.2026 / OSV1252133

21.02.2026 / OSV1252141

26.02.2026 / OSV1252223

27.02.2026 / OSV1252231

27.02.2026 / OSV1252232

27.02.2026 / OSV1252233

Kundenservice

Das Verbraucherserviceteam von Mondelēz International ist unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 (kostenfrei) oder per Mail unter Verbraucherservice@mdlz.com erreichbar

Der Rückruf betrifft keine anderen Produkte von Milka oder Mondelēz International.

Produktabbildung: Mondelēz International

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download