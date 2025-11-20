Rückruf: Plastikfremdkörper – Mondelez ruft Milka Caramel Schokolade zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Mondelēz International informiert über den Rückruf von Milka Caramel Schokolade in der 100g Tafel und mit diversen Mindesthaltbarkeitsdaten. Wie das Unternehmen mitteilt, könnten sichtbare Plastikfremdkörper enthalten sein.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Milka Caramel Schokolade
Inhalt: 100g
EAN 7622210349675
Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten und Produktionscodes:
20.02.2026 / OSV1252132
20.02.2026 / OSV1252133
21.02.2026 / OSV1252141
26.02.2026 / OSV1252223
27.02.2026 / OSV1252231
27.02.2026 / OSV1252232
27.02.2026 / OSV1252233
Kundenservice
Das Verbraucherserviceteam von Mondelēz International ist unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 (kostenfrei) oder per Mail unter Verbraucherservice@mdlz.com erreichbar
Der Rückruf betrifft keine anderen Produkte von Milka oder Mondelēz International.
Produktabbildung: Mondelēz International
Infobox Fremdkörper
ACHTUNG Gesundheitsgefahr!
Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller
Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download