Rückruf: Fremdkörper – Unilever ruft verschiedene Knorr Artikel zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Unilever informiert über den Rückruf verschiedener Knorr Artikel in mehreren europäischen Ländern. Wie das Unternehmen mitteilt, ist aufgrund eines Produktionsfehlers in einem der herstellenden Werke nicht auszuschließen, dass einzelne Produkte kleine Fremdkörper in Form von Metall- und Gummiteilen enthalten können, womit eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Deutsche Verbraucher sind nur ganz geringfügig betroffen.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffene Artikel
Deutschland
Knorr Spaghetti Carbonara
Artikelnummer: 72497
EAN CU 8710604724739
EAN DU 8710604724975
Chargennummer: L527822C93
Mindestens haltbar bis Ende: Januar 2027
Die betroffene Ware Knorr Spaghetti Carbonara war ausschließlich im Knorr Fabrikverkauf Heilbronn erhältlich
Falls Sie eine oder mehrere Packungen von Knorr Spaghetti Carbonara mit der genannten Chargennummer besitzen, verzehren Sie diese bitte nicht.
Für einen Produktersatz melden Sie sich vor Ort im Knorr Fabrikverkauf Heilbronn oder schreiben Sie eine Mail an den Unilever Konsumentenservice. Bitte fügen Sie ein Foto der Verpackung mit der Chargennummer bei: ul.de@unilever.com.
Österreich
Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe
Chargennummer: 528219C93
EAN-Konsumenteneinheit: 8720182230058
Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
Niederlande
Knorr Basilicum Roomsaus
Lotcodes: 527805C93 und 527905C93
EAN-Code: 8711200399154
Großgebinde
Knorr Professional Tomaten-Groente Soep
Inhalt: 1,43Kg
MHD: 30-04-27
Lotcode: L527816C93
EAN / GTIN: 8710604728744
Knorr Professional Heldere Kippensoep
Inhalt: 3,3Kg
MHD: 30-04-27
Lotcode: L528117C93
EAN / GTIN: 8710847992353
Belgien
Knorr Basilicum Roomsaus
Lotcodes: 527805C93 und 527905C93
EAN-Code 8711200399154
Knorr Saus voor Vis
Lotcode 527823C93
EAN code 8721201915529
Frankreich
KNORR Soupe PAYSANNE aux LÉGUMES
Inhalt: 97g
Verbrauchsdatum: 31.01.2027
Lotnummer: 528225C93 und 528725C93
EAN: 3011360006042
Dänemark
Knorr Sauce Champignon
Inhalt: 3x36g (2,2 dl)
Verbrauchsdatum: 04.2027
Lotnummer: 527823C93
EAN: 8721201923951
Dieser Rückruf betrifft ausschließlich die oben genannten Produkte mit den angegebenen Daten.
Auf den jeweiligen Landesseiten von Knorr werden aktuell (Stand 11.11.2025 – 07:00 Uhr keine Verbraucherinformationen bereitgestellt)
Kundenservice Österreich
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Verbraucherservice von Unilever Austria GmbH unter: 0800 207 808 (gebührenfrei, erreichbar Mo-Fr von 9-17 Uhr) oder unilever.oesterreich@unilever.com.
Kundenservice Niederlande & Belgien
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Knorr-Kundenservice unter consumer.service@unilever.com oder telefonisch unter 0800-0223055.
Hintergrund Fremdkörper
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
