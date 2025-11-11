Rückruf: Fremdkörper – Unilever ruft verschiedene Knorr Artikel zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Unilever informiert über den Rückruf verschiedener Knorr Artikel in mehreren europäischen Ländern. Wie das Unternehmen mitteilt, ist aufgrund eines Produktionsfehlers in einem der herstellenden Werke nicht auszuschließen, dass einzelne Produkte kleine Fremdkörper in Form von Metall- und Gummiteilen enthalten können, womit eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Deutsche Verbraucher sind nur ganz geringfügig betroffen.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffene Artikel

Deutschland

Knorr Spaghetti Carbonara

Artikelnummer: 72497

EAN CU 8710604724739

EAN DU 8710604724975

Chargennummer: L527822C93

Mindestens haltbar bis Ende: Januar 2027

Die betroffene Ware Knorr Spaghetti Carbonara war ausschließlich im Knorr Fabrikverkauf Heilbronn erhältlich

Falls Sie eine oder mehrere Packungen von Knorr Spaghetti Carbonara mit der genannten Chargennummer besitzen, verzehren Sie diese bitte nicht.

Für einen Produktersatz melden Sie sich vor Ort im Knorr Fabrikverkauf Heilbronn oder schreiben Sie eine Mail an den Unilever Konsumentenservice. Bitte fügen Sie ein Foto der Verpackung mit der Chargennummer bei: ul.de@unilever.com.

Österreich – zur Meldung >

Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe

Chargennummer: 528219C93

EAN-Konsumenteneinheit: 8720182230058

Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027



Niederlande – zur Meldung >

Knorr Basilicum Roomsaus

Lotcodes: 527805C93 und 527905C93

EAN-Code: 8711200399154

Großgebinde – zur Meldung >

Knorr Professional Tomaten-Groente Soep

Inhalt: 1,43Kg

MHD: 30-04-27

Lotcode: L527816C93

EAN / GTIN: 8710604728744

Knorr Professional Heldere Kippensoep

Inhalt: 3,3Kg

MHD: 30-04-27

Lotcode: L528117C93

EAN / GTIN: 8710847992353

Belgien – zur Meldung >

Knorr Basilicum Roomsaus

Lotcodes: 527805C93 und 527905C93

EAN-Code 8711200399154

Knorr Saus voor Vis

Lotcode 527823C93

EAN code 8721201915529

Frankreich – zur Meldung >

KNORR Soupe PAYSANNE aux LÉGUMES

Inhalt: 97g

Verbrauchsdatum: 31.01.2027

Lotnummer: 528225C93 und 528725C93

EAN: 3011360006042

Dänemark – zur Meldung >

Knorr Sauce Champignon

Inhalt: 3x36g (2,2 dl)

Verbrauchsdatum: 04.2027

Lotnummer: 527823C93

EAN: 8721201923951

Dieser Rückruf betrifft ausschließlich die oben genannten Produkte mit den angegebenen Daten.

Auf den jeweiligen Landesseiten von Knorr werden aktuell (Stand 11.11.2025 – 07:00 Uhr keine Verbraucherinformationen bereitgestellt)

EU – RASFF Meldung >

Kundenservice Österreich

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Verbraucherservice von Unilever Austria GmbH unter: 0800 207 808 (gebührenfrei, erreichbar Mo-Fr von 9-17 Uhr) oder unilever.oesterreich@unilever.com.

Kundenservice Niederlande & Belgien

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Knorr-Kundenservice unter consumer.service@unilever.com oder telefonisch unter 0800-0223055.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller