Rückruf: Slush Puppie Sirup Produkte von Fizz Creations
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Rückruf mehrerer Slush Puppie Sirup Produkte, die von Fizz Creations Ltd hergestellt und vertrieben wurden.
Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein Glyceringehalt im verdünnten Slush festgestellt, der über dem Grenzwert liegt, der vom Bundesinstitut für Risikobewertung als sicher angesehen wird. Ein Gesundheitsrisiko kann daher bei empfindlichen Personen (Kinder und Erwachsene mit einem Körpergewicht bis zu 65 kg) – insbesondere bei übermäßigem Konsum – nicht ausgeschlossen werden.
Vom Verzehr betroffener Artikel wird abgeraten!
Betroffener Artikel
SLUSH PUPPiE Sirup
SLUSH PUPPiE Making Cup & ZERO Blue Raspberry Syrup Set
Haltbarkeitsdatum: 05/2025
Charge/Los: 20006
SLUSH PUPPiE Making Cup & ZERO Strawberry Syrup Set
Haltbarkeitsdatum: 07/2025
Charge/Los: 20069
SLUSH PUPPiE ZERO 2er Syrup Set – Raspberry & Strawberry
Haltbarkeitsdatum: 11/2025
Charge/Los: 20181
SLUSH PUPPiE ZERO 4x180ml Syrup Set – BLR/STRW/C/LL
Haltbarkeitsdatum: 11/2025 und 03/2026
Charge/Los: 20459
SLUSH PUPPiE 4pk Syrup Set – Raspberry, Strawberry, Cola, L&L
Haltbarkeitsdatum: 11/2026
Charge/Los: 20672
Da keine Endkundeninformetion zu Rückgabe betroffener Syrup gegeben wurde, empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen mit Verweis auf diesen Rückruf
Quelle: www.produktwarnung.eu
