Rückruf: Slush Puppie Sirup Produkte von Fizz Creations

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Rückruf mehrerer Slush Puppie Sirup Produkte, die von Fizz Creations Ltd hergestellt und vertrieben wurden.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein Glyceringehalt im verdünnten Slush festgestellt, der über dem Grenzwert liegt, der vom Bundesinstitut für Risikobewertung als sicher angesehen wird. Ein Gesundheitsrisiko kann daher bei empfindlichen Personen (Kinder und Erwachsene mit einem Körpergewicht bis zu 65 kg) – insbesondere bei übermäßigem Konsum – nicht ausgeschlossen werden.

Vom Verzehr betroffener Artikel wird abgeraten!

Betroffener Artikel

SLUSH PUPPiE Sirup

SLUSH PUPPiE Making Cup & ZERO Blue Raspberry Syrup Set

Haltbarkeitsdatum: 05/2025

Charge/Los: 20006

SLUSH PUPPiE Making Cup & ZERO Strawberry Syrup Set

Haltbarkeitsdatum: 07/2025

Charge/Los: 20069

SLUSH PUPPiE ZERO 2er Syrup Set – Raspberry & Strawberry

Haltbarkeitsdatum: 11/2025

Charge/Los: 20181

SLUSH PUPPiE ZERO 4x180ml Syrup Set – BLR/STRW/C/LL

Haltbarkeitsdatum: 11/2025 und 03/2026

Charge/Los: 20459

SLUSH PUPPiE 4pk Syrup Set – Raspberry, Strawberry, Cola, L&L

Haltbarkeitsdatum: 11/2026

Charge/Los: 20672

Da keine Endkundeninformetion zu Rückgabe betroffener Syrup gegeben wurde, empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen mit Verweis auf diesen Rückruf

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller