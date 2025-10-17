Rückruf: Metallfremdkörper – XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup via Lidl

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der niederländische Lieferant Biscuit international informiert über den Rückruf des Artikels XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup in der 560g Packung und den Mindesthaltbarkeitsdaten 09.12.2025 – 15.12.2025 – 16.12.2025 – 17.12.2025 – 22.12.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Metallfremdkörper enthalten sind.

Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren.

Das betroffene Produkt wurde bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft.

Betroffener Artikel

XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup

Inhalt: 560g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 09.12.2025 – 15.12.2025 – 16.12.2025 – 17.12.2025 – 22.12.2025

Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Biscuit international sowie weitere Produkte der Marke „Sondey“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Kundenservice

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.

Kundeninformation >

Produktabbildung: Lidl Deutschland

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller