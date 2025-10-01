Rückruf bei TK Maxx – Schwermetall in Motiv Kinder Bechertassen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

TK Maxx informiert über den Rückruf von Blue Sky Designs Limited Becher mit Motiven von Harry Potter, South Park, SpongeBob und den Ninja Turtles mit den Produktcodes 007847, 013183, 013188, 013197. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Tests ergeben, dass die Beschichtung Schwermetalle freisetzen kann, die die zulässigen Grenzwerte überschreiten. Wenn diese mit Lebensmitteln oder Getränken in Kontakt kommen, könnte dies ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellen. Um welche Schwermetalle es sich handelt, wird nicht mitgeteilt.

Von der weiteren Verwendung betroffener Becher wird dringend abgeraten!

Die betroffenen Produkte waren bei TK Maxx zwischen Mai und September 2025 im Verkauf.

Betroffener Artikel

Blue Sky Designs Limited Becher

Motive: Harry Potter, South Park, SpongeBob und Ninja Turtles

Produktcodes: 007847, 013183, 013188, 013197

Verkaufszeitraum: zwischen Mai und September 2025

Betroffene Artikel können in jedem TK Maxx Store zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den TK-Maxx Kundenservice per E-mail oder Telefon an:

Deutschland

+49(0)211/88223267 – kundenservice@tkmaxx.de

Österreich

+43 1 205836010 – service@tkmaxxonline.at

Produktabbildung: TK Maxx

