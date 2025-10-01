Rückruf bei TK Maxx – Schwermetall in Motiv Kinder Bechertassen
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
TK Maxx informiert über den Rückruf von Blue Sky Designs Limited Becher mit Motiven von Harry Potter, South Park, SpongeBob und den Ninja Turtles mit den Produktcodes 007847, 013183, 013188, 013197. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Tests ergeben, dass die Beschichtung Schwermetalle freisetzen kann, die die zulässigen Grenzwerte überschreiten. Wenn diese mit Lebensmitteln oder Getränken in Kontakt kommen, könnte dies ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellen. Um welche Schwermetalle es sich handelt, wird nicht mitgeteilt.
Von der weiteren Verwendung betroffener Becher wird dringend abgeraten!
Die betroffenen Produkte waren bei TK Maxx zwischen Mai und September 2025 im Verkauf.
Betroffener Artikel
Blue Sky Designs Limited Becher
Motive: Harry Potter, South Park, SpongeBob und Ninja Turtles
Produktcodes: 007847, 013183, 013188, 013197
Verkaufszeitraum: zwischen Mai und September 2025
Betroffene Artikel können in jedem TK Maxx Store zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Kundenservice
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den TK-Maxx Kundenservice per E-mail oder Telefon an:
Deutschland
+49(0)211/88223267 – kundenservice@tkmaxx.de
Österreich
+43 1 205836010 – service@tkmaxxonline.at
Produktabbildung: TK Maxx
Quelle: www.produktwarnung.eu
