Produktrückruf: TK Maxx ruft Kinderschwimmwesten zurück

TK Maxx ruft Kinderschwimmwesten in verschiedenen Farben und Mustern zurück. Kunden konnten diese Westen zwischen April und August 2025 in TK Maxx Filialen erwerben. Das Unternehmen gibt an, dass diese Schwimmwesten eine gefälschte CE-Kennzeichnung tragen. Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätskennzeichnung, die besagt, dass ein Produkt den europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen entspricht. Diese Produkte wurden nicht nach den vorgeschriebenen Sicherheitsstandards geprüft.

Die Schwimmwesten eignen sich möglicherweise nicht als Schwimmhilfe. Wenn Kinder diese Westen beim Schwimmen tragen, besteht die Gefahr des Ertrinkens.

Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Kinder-Schwimmweste in verschiedenen Farben und Mustern

Verkaufszeitraum: zwischen April und August 2025 in TK Maxx Stores

Artikelpreis: 12,99 €

Die Produktcodes auf dem Kassenbeleg und Preisetikett lauten:

819858, 819860, 819862, 819872, 819873, 819874, 819875, 819876, 819877, 819878, 819879, 819880, 819881, 819882, 819883, 819890, 819891, 819892, 819893, 819894, 819895, 819896, 819897, 819898, 819899, 819900, 819901, 819902, 819903

Kundenservice

Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den TK-Maxx Kundenservice per E-mail oder Telefon an:

Deutschland

+49(0)211/88223267 – kundenservice@tkmaxx.de

Österreich

+43 1 205836010 – service@tkmaxxonline.at

