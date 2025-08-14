Rückruf: Überdruck – Hersteller ruft alkoholfreie Weine zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Peter Riegel Weinimport GmbH hat einen Rückruf für drei alkoholfreie Weine veröffentlicht. Betroffen sind die Weine VINNOCENCE Chardonnay alkoholfrei, VINNOCENCE Merlot alkoholfrei und VINNOCENCE Rosé alkoholfrei mit untenstehenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern.

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Verunreinigung der Weine mit Hefe, wodurch eine Nachgärung verursacht werden kann. Dadurch entsteht ein erhöhter Druck in der Flasche. Dieser Überdruck kann Glasbruch verursachen.

WICHTIGER HINWEIS

Entsorgen Sie die betroffenen Flaschen, indem Sie den Inhalt vorsichtig ausgießen.

Greifen Sie die Flasche dabei zur Sicherheit mit einem Handtuch.

Lagern Sie die Flaschen nicht und öffnen Sie diese keinesfalls ohne Vorsichtsmaßnahmen.

Betroffener Artikel



VINNOCENCE Chardonnay alkoholfrei

MHD 08.11.2026

Losnummer L211285B

VINNOCENCE Merlot alkoholfrei

MHD 08.11.2026

Losnummer L211285E

VINNOCENCE Rosé alkoholfrei

MHD 08.11.2026

Losnummer L211285D

Hersteller Peter Riegel Weinimport GmbH Steinäcker 12, D-78359 Orsingen-Nenzingen

Kundenservice

Wenn Sie die Flaschen bereits zu Hause entsorgt haben, melden Sie sich bitte mit Angabe der Menge und des Kaufortes bei Peter Riegel Weinimport GmbH, Tel 07774-93130, verkauf@riegel.de. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet oder einen Einkaufsgutschein.

Abbildung: Peter Riegel Weinimport GmbH



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller