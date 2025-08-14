Rückruf: Überdruck – Hersteller ruft alkoholfreie Weine zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Peter Riegel Weinimport GmbH hat einen Rückruf für drei alkoholfreie Weine veröffentlicht. Betroffen sind die Weine VINNOCENCE Chardonnay alkoholfrei, VINNOCENCE Merlot alkoholfrei und VINNOCENCE Rosé alkoholfrei mit untenstehenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern.
Grund für den Rückruf ist eine mögliche Verunreinigung der Weine mit Hefe, wodurch eine Nachgärung verursacht werden kann. Dadurch entsteht ein erhöhter Druck in der Flasche. Dieser Überdruck kann Glasbruch verursachen.
WICHTIGER HINWEIS
Entsorgen Sie die betroffenen Flaschen, indem Sie den Inhalt vorsichtig ausgießen.
Greifen Sie die Flasche dabei zur Sicherheit mit einem Handtuch.
Lagern Sie die Flaschen nicht und öffnen Sie diese keinesfalls ohne Vorsichtsmaßnahmen.
Betroffener Artikel
VINNOCENCE Chardonnay alkoholfrei
MHD 08.11.2026
Losnummer L211285B
VINNOCENCE Merlot alkoholfrei
MHD 08.11.2026
Losnummer L211285E
VINNOCENCE Rosé alkoholfrei
MHD 08.11.2026
Losnummer L211285D
Hersteller Peter Riegel Weinimport GmbH Steinäcker 12, D-78359 Orsingen-Nenzingen
Kundenservice
Wenn Sie die Flaschen bereits zu Hause entsorgt haben, melden Sie sich bitte mit Angabe der Menge und des Kaufortes bei Peter Riegel Weinimport GmbH, Tel 07774-93130, verkauf@riegel.de. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet oder einen Einkaufsgutschein.
