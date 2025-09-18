Rückruf: Akkus von Rowenta Staubsaugern können überhitzen
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Rowenta hat einen Rückruf bestimmter Akkus der kabellosen Staubsauger X-Force Flex 14.60 / 15.60 veröffentlicht. Wie seitens des Unternehmens mitgeteilt wird, könnten betroffene Akkus aufgrund eines Defektes im Akku während der Nutzung überhitzen. Dies kann schlimmstenfalls Brandgefahr bedeuten.
Aus Sicherheitsgründen sollten betroffene Geräte nicht verwendet werden, bis der Akku ausgetauscht wurde. Akku vorsorglich entfernen!
Betroffener Artikel
Nachfolgend sind die betroffenen Referenznummern der Staubsauger aufgeführt.
|Referenzen der Staubsauger
|Typ
|RH99C0WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
|RH99A9WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|RH9958WA
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|TY99F1WO
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|TY99C0WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
|RH99F1WO
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|TY99A8WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|TY99F1HO
|X-FORCE FLEX 15.60 AUTO ANIMAL
|TY99G1WO
|X-FORCE FLEX 15.60 AQUA
|RH99C3WO
|CORDLESS STICK CLEANER VERSATILE HANDSTI
|RH99G1WO
|X-FORCE FLEX 15.60 AQUA
|EO99F1NO
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|RH99F3WO
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|TY99F2GO
|VERSATILE X-FORCE 15.60 ANIMAL
|TY99C0HO
|HANDSTICK X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
|TY99A2GO
|VERSATILE X-FORCE 14.60 ANIMAL CARE
|RH99G3WO
|X FORCE FLEX 15.60 AQUA
|TY99G3WO
|X FORCE FLEX 15.60 AQUA
|RH9958WA
|X FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|RH99B8WO
|X-FORCE FLEX 14.60 ALLERGY
|RH99C3WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AQUA AUTO
|RH9989WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|RH9958WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|RH9959WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|RH9990WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|TY9989WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|TY9990WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|TY9958WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
Um die Referenz des Staubsaugers zu finden, entfernen Sie bitte den Akku und schauen auf das Akku-Gehäuse am Griff. Sie finden im Akku-Gehäuse auf dem Aufkleber Ihre Staubsauger-Referenz. Es sind die ersten 8 Zeichen (Zahlen und Buchstaben) nach der Bezeichnung „REF:“, z.B. in diesem Bild: RH99F1WO.
Der technische Index befindet sich aufgedruckt auf der Oberseite Ihres Akkus.
Der technische Index enthält 3 Zeichen, z.B. in diesem Bild: 4Q1.
Einige Geräte sind unter den Markennamen „TEFAL“ oder „OBH“ aufgeführt. Wichtig: In diesem Fall gilt ausschließlich die Referenznummer des Staubsaugers.
Daher sollten Sie den Akku vorsorglich entfernen. Wir empfehlen, diesen ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Ersatz-Akku gewährleistet eine sichere und dauerhafte Nutzung.
Abbildungen: Rowenta – Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller