Rückruf: Akkus von Rowenta Staubsaugern können überhitzen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Rowenta hat einen Rückruf bestimmter Akkus der kabellosen Staubsauger X-Force Flex 14.60 / 15.60 veröffentlicht. Wie seitens des Unternehmens mitgeteilt wird, könnten betroffene Akkus aufgrund eines Defektes im Akku während der Nutzung überhitzen. Dies kann schlimmstenfalls Brandgefahr bedeuten.

Aus Sicherheitsgründen sollten betroffene Geräte nicht verwendet werden, bis der Akku ausgetauscht wurde. Akku vorsorglich entfernen!

Betroffener Artikel

Rückruf bestimmter Akkus der kabellosen Staubsauger X-Force Flex

Rückruf bestimmter Akkus der kabellosen Staubsauger X-Force Flex – Bild: Rowenta

Nachfolgend sind die betroffenen Referenznummern der Staubsauger aufgeführt.

Referenzen der StaubsaugerTyp
RH99C0WOX-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
RH99A9WOX-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
RH9958WAX-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
TY99F1WOX-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
TY99C0WOX-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
RH99F1WOX-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
TY99A8WOX-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
TY99F1HOX-FORCE FLEX 15.60 AUTO ANIMAL
TY99G1WOX-FORCE FLEX 15.60 AQUA
RH99C3WOCORDLESS STICK CLEANER VERSATILE HANDSTI
RH99G1WOX-FORCE FLEX 15.60 AQUA
EO99F1NOX-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
RH99F3WOX-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
TY99F2GOVERSATILE X-FORCE 15.60 ANIMAL
TY99C0HOHANDSTICK X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
TY99A2GOVERSATILE X-FORCE 14.60 ANIMAL CARE
RH99G3WOX FORCE FLEX 15.60 AQUA
TY99G3WOX FORCE FLEX 15.60 AQUA
RH9958WAX FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
RH99B8WOX-FORCE FLEX 14.60 ALLERGY
RH99C3WOX-FORCE FLEX 14.60 AQUA AUTO
RH9989WOHANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
RH9958WOHANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
RH9959WOHANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
RH9990WOHANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
TY9989WOHANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
TY9990WOHANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
TY9958WOHANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60

Um die Referenz des Staubsaugers zu finden, entfernen Sie bitte den Akku und schauen auf das Akku-Gehäuse am Griff. Sie finden im Akku-Gehäuse auf dem Aufkleber Ihre Staubsauger-Referenz. Es sind die ersten 8 Zeichen (Zahlen und Buchstaben) nach der Bezeichnung „REF:“, z.B. in diesem Bild: RH99F1WO.

Der technische Index befindet sich aufgedruckt auf der Oberseite Ihres Akkus.
Der technische Index enthält 3 Zeichen, z.B. in diesem Bild: 4Q1.

Einige Geräte sind unter den Markennamen „TEFAL“ oder „OBH“ aufgeführt. Wichtig: In diesem Fall gilt ausschließlich die Referenznummer des Staubsaugers.

Daher sollten Sie den Akku vorsorglich entfernen. Wir empfehlen, diesen ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Ersatz-Akku gewährleistet eine sichere und dauerhafte Nutzung.

 

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Abbildungen: Rowenta 

 

 

  
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller 

