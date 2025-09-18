Rückruf: Akkus von Rowenta Staubsaugern können überhitzen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Rowenta hat einen Rückruf bestimmter Akkus der kabellosen Staubsauger X-Force Flex 14.60 / 15.60 veröffentlicht. Wie seitens des Unternehmens mitgeteilt wird, könnten betroffene Akkus aufgrund eines Defektes im Akku während der Nutzung überhitzen. Dies kann schlimmstenfalls Brandgefahr bedeuten.

Aus Sicherheitsgründen sollten betroffene Geräte nicht verwendet werden, bis der Akku ausgetauscht wurde. Akku vorsorglich entfernen!

Betroffener Artikel

Nachfolgend sind die betroffenen Referenznummern der Staubsauger aufgeführt.

Referenzen der Staubsauger Typ RH99C0WO X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA RH99A9WO X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL RH9958WA X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL TY99F1WO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL TY99C0WO X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA RH99F1WO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL TY99A8WO X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL TY99F1HO X-FORCE FLEX 15.60 AUTO ANIMAL TY99G1WO X-FORCE FLEX 15.60 AQUA RH99C3WO CORDLESS STICK CLEANER VERSATILE HANDSTI RH99G1WO X-FORCE FLEX 15.60 AQUA EO99F1NO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL RH99F3WO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL TY99F2GO VERSATILE X-FORCE 15.60 ANIMAL TY99C0HO HANDSTICK X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA TY99A2GO VERSATILE X-FORCE 14.60 ANIMAL CARE RH99G3WO X FORCE FLEX 15.60 AQUA TY99G3WO X FORCE FLEX 15.60 AQUA RH9958WA X FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL RH99B8WO X-FORCE FLEX 14.60 ALLERGY RH99C3WO X-FORCE FLEX 14.60 AQUA AUTO RH9989WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 RH9958WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 RH9959WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 RH9990WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 TY9989WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 TY9990WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 TY9958WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60

Um die Referenz des Staubsaugers zu finden, entfernen Sie bitte den Akku und schauen auf das Akku-Gehäuse am Griff. Sie finden im Akku-Gehäuse auf dem Aufkleber Ihre Staubsauger-Referenz. Es sind die ersten 8 Zeichen (Zahlen und Buchstaben) nach der Bezeichnung „REF:“, z.B. in diesem Bild: RH99F1WO.

Der technische Index befindet sich aufgedruckt auf der Oberseite Ihres Akkus.

Der technische Index enthält 3 Zeichen, z.B. in diesem Bild: 4Q1.

Einige Geräte sind unter den Markennamen „TEFAL“ oder „OBH“ aufgeführt. Wichtig: In diesem Fall gilt ausschließlich die Referenznummer des Staubsaugers.

Daher sollten Sie den Akku vorsorglich entfernen. Wir empfehlen, diesen ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Ersatz-Akku gewährleistet eine sichere und dauerhafte Nutzung.

Rowenta teilt mit, dass die Lieferung des Ersatzakku etwa 10 bis 12 Tage in Anspruch nimmt. Gerät für Akkutausch registrieren > FAQ >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Abbildungen: Rowenta



