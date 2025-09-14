Rückruf von Mettwurst nach Art einer schnittfesten Rohwurst wegen E.Coli

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Bedien-Concept GmbH informiert über den Rückruf des Wurstartikels Mettwurst frisch nach Art einer schnittfesten Rohwurst, ca. 100g mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 02.10.25, 04.10.25, 07.10.25 und 09.10.25 im Frischepack. Der Rückruf erfolgt aufgrund des Nachweises von Shigatoxin bildenden Escherichia coli (STEC).

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten!

Der Artikel wurde über Filialen von Penny Markt vertrieben.

Betroffener Artikel

Mettwurst frisch nach Art einer schnittfesten Rohwurst

Inhalt: ca.100g Frischepack

Mindesthaltbarkeitsdaten: 02.10.25, 04.10.25, 07.10.25 und 09.10.25

Hersteller / Inverkehrbringer: Bedien – Concept GmbH

Informationen zur Rückgabe bleibt das Unternehmen schuldig, ebenso wie die Vertriebswege. Das Portal lebensmittelwarnung meldet aber den Vertrieb über Penny Markt.

Wir empfehlen daher die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen können an info@bedien-concept.de gerichtet werden.

Infobox STEC/VTEC-Bakterien Das Shigatoxin wirkt enterotoxisch und cytotoxisch und zeigt Ähnlichkeiten mit dem von Shigellen gebildeten Toxin. Analog werden VTEC (Verotoxin produzierende E. coli) benannt. Durch EHEC verursachte Darmerkrankungen wurden vornehmlich unter dem Namen enterohämorrhagische Colitis bekannt. EHEC-Infektionen zählen zu den häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Der Erreger ist hoch infektiös: 10 – 100 Individuen sind für eine Erkrankung ausreichend. Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen. Als lebensbedrohliche Komplikation kann sich insbesondere bei Kindern unter sechs Jahren, älteren Menschen oder abwehrgeschwächten Personen in fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen im Anschluss an die genannten Darmsymptome ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Dieses ist hauptsächlich gekennzeichnet durch eine Schädigung der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren, was häufig eine Dialyse erforderlich macht. Als weitere Komplikationen können Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen (Bauchspeicheldrüse, Herz) auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen. Informationen des BfR >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller