Rückruf: E.Coli – Hersteller ruft Zwiebelmettwurst zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Schleizer Fleisch- und Wurstwaren GmbH ruft Zwiebelmettwurst mit dem Produktionsdatum 11.08.2025 und der Chargennummer 133 zurück, nachdem Verotoxin-bildende E.coli-Bakterien (VTEC) nachgewiesen wurden.

Obwohl das MHD bereits abgelaufen ist, informieren wir an dieser Stelle, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Personen möglicherweise Symptome zeigen und diese dann besser zuordnen können, oder noch Reste Vorhanden sind.

Vom Verzehr noch vorhandener Produkte wird dringend abgeraten!

Angaben zu möglichen Vertriebswegen wollte man uns auf telefonische Nachfrage nicht geben.

Betroffener Artikel

Zwiebelmettwurst

Produktionsdatum: 11.08.2025

Haltbarkeit: 27.08.2025

Verpackungseinheit: 500g

Chargennummer / Los-Kennzeichnung: 133

Hersteller: Schleizer Fleisch- und Wurstwaren GmbH

Kennzeichnungen befinden sich auf Verschlussklipp

Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Kunden können das Produkt im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Infobox STEC/VTEC-Bakterien Das Shigatoxin wirkt enterotoxisch und cytotoxisch und zeigt Ähnlichkeiten mit dem von Shigellen gebildeten Toxin. Analog werden VTEC (Verotoxin produzierende E. coli) benannt. Durch EHEC verursachte Darmerkrankungen wurden vornehmlich unter dem Namen enterohämorrhagische Colitis bekannt. EHEC-Infektionen zählen zu den häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Der Erreger ist hoch infektiös: 10 – 100 Individuen sind für eine Erkrankung ausreichend. Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen. Als lebensbedrohliche Komplikation kann sich insbesondere bei Kindern unter sechs Jahren, älteren Menschen oder abwehrgeschwächten Personen in fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen im Anschluss an die genannten Darmsymptome ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Dieses ist hauptsächlich gekennzeichnet durch eine Schädigung der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren, was häufig eine Dialyse erforderlich macht. Als weitere Komplikationen können Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen (Bauchspeicheldrüse, Herz) auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen. Informationen des BfR >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

