Das schmeckt: Saftiger Zwetschgenkuchen vom Blech
Die Zwetschgenzeit steht für das Ende des Sommers und den Beginn des Frühherbst. Im Gegensatz zu Pflaumen unterscheiden sich Zwetschgen durch ihre längliche Form, das etwas festere Fruchtfleisch und den Stein, der sich leichter lösen lässt. Zwetschgen eignen sich daher ideal zum Backen, für Desserts, Marmelade oder als fruchtige Beilage zu Wild oder Schweinebraten
Rezept: Zwetschgenkuchen vom Blech
Zutaten (für ein Blech)
Für den Hefeteig:
- 500 g Mehl
- 1 Würfel frische Hefe (42 g) oder 1 Päckchen Trockenhefe
- 75 g Zucker
- 250 ml lauwarme Milch
- 75 g weiche Butter
- 1 Ei
- 1 Prise Salz
Für den Belag:
- 1,5–2 kg reife Zwetschgen (je nach Größe des Blechs)
- 2–3 EL Zucker
- 1 TL Zimt
Optional Streusel:
- 200 g Mehl
- 100 g Zucker
- 125 g Butter (kalt, in Stücken)
Zubereitung
1. Hefeteig vorbereiten
- Hefe in der lauwarmen Milch auflösen (bei Trockenhefe direkt ins Mehl geben).
- Mehl, Zucker, Butter, Ei und Salz in eine Schüssel geben. Hefemilch zufügen.
- Alles zu einem geschmeidigen Teig kneten (ca. 5–7 Minuten).
- Abgedeckt an einem warmen Ort 45–60 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.
2. Zwetschgen vorbereiten
Zwetschgen waschen, halbieren und entsteinen. Jede Hälfte an der Spitze leicht einschneiden (so lassen sie sich fächerartig auflegen).
3. Kuchen belegen
- Hefeteig auf einem gefetteten oder mit Backpapier belegten Backblech ausrollen.
- Zwetschgen dicht und schräg aneinandergesetzt auf den Teig legen.
- Mit Zucker und Zimt bestreuen.
4. Streusel (optional)
Aus Mehl, Zucker und Butter Streusel kneten und über den Zwetschgen verteilen.
5. Backen
Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze ca. 35–40 Minuten backen, bis der Rand goldbraun ist.
Serviertipps
- Am besten noch leicht warm mit Schlagsahne genießen.
- Lässt sich gut einfrieren (stückweise).
- Wer es besonders saftig mag, kann unter die Zwetschgen noch eine dünne Schicht gemahlene Mandeln oder Semmelbrösel streuen – die saugen den Fruchtsaft auf und beugen einer schellen durchweichung des Bodens vor.
Ohne Gewähr 🙂