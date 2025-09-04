Rückruf: Überhitzungsgefahr bei Gorenje Wäschetrocknern
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Gorenje informiert über den Rückruf von verschiedenen Wäschetrocknern. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein Sicherheitsrisiko bei bestimmten Gorenje Wäschetrocknern festgestellt. Demnach kann der Verdichterkabelbaum durch Kontakt mit dem Unterstützungstrommelrad beschädigt werden. Es droht Überhitzung sowie anderweitige Gefahren.
Betroffene Wäschetrockner sollten ab sofort nicht mehr benutzt werden.
Betroffener Artikel
Wäschetrockner
Marke: Gorenje
Modelle: DHNA93 – DHNA93/DE – DHNA93/PL – DHNE93/DE
Betroffener Produktionszeitraum: November 2024 bis März 2025
Die Modellnummer finden sie hier:
Die betroffenen Chargennummern
Wäschetrockner, die einen grünen Punkt aufweisen (siehe Abbildung), sind bereits vor Auslieferung geprüft worden und nicht betroffen!
Bitte überprüfen sie ihr Gerät auf eine mögliche Betroffenheit.
Sollte ihr Wäschetrockner betroffen sein, bitte umgehend den Kundenservice kontaktieren
Kundenservice
Der Kundenservice ist unter der Rufnummer: 089-2000632-32 oder via Email an productrecall.de@gorenje.com zu erreichen
Abbildungen: Gorenje Germany GmbH
Quelle: www.produktwarnung.eu
