Rückruf: Überhitzungsgefahr bei Gorenje Wäschetrocknern

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Gorenje informiert über den Rückruf von verschiedenen Wäschetrocknern. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein Sicherheitsrisiko bei bestimmten Gorenje Wäschetrocknern festgestellt. Demnach kann der Verdichterkabelbaum durch Kontakt mit dem Unterstützungstrommelrad beschädigt werden. Es droht Überhitzung sowie anderweitige Gefahren.

Betroffene Wäschetrockner sollten ab sofort nicht mehr benutzt werden.

Aktuell werden auch Wäschetrockner der Marke Hisense zurückgerufen >

Betroffener Artikel

Wäschetrockner

Marke: Gorenje

Modelle: DHNA93 – DHNA93/DE – DHNA93/PL – DHNE93/DE

Betroffener Produktionszeitraum: November 2024 bis März 2025

Die Modellnummer finden sie hier:

Die betroffenen Chargennummern



Wäschetrockner, die einen grünen Punkt aufweisen (siehe Abbildung), sind bereits vor Auslieferung geprüft worden und nicht betroffen!

Bitte überprüfen sie ihr Gerät auf eine mögliche Betroffenheit.

Sollte ihr Wäschetrockner betroffen sein, bitte umgehend den Kundenservice kontaktieren

Kundenservice

Der Kundenservice ist unter der Rufnummer: 089-2000632-32 oder via Email an productrecall.de@gorenje.com zu erreichen

Kundeninformation >

Abbildungen: Gorenje Germany GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller