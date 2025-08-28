Laiendefibrillator für zuhause – sinnvoll oder übertrieben?

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen – auch zu Hause. Inzwischen werden sogenannte Laiendefibrillatoren (AEDs – Automatisierte Externe Defibrillatoren) auch für Privathaushalte angeboten. Diese sind so entwickelt, dass auch medizinische Laien sie im Notfall sicher anwenden können, denn jede Minute die bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand vergeht, verringert die Überlebenschancen um zehn Prozent. Doch lohnt sich die Anschaffung für den privaten Haushalt?

Gerade die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens – in Deutschlang so um die 10 Minuten wenn alles gut läuft – ist in einem solchen Notfall die wichtigste.

Was ist ein Laiendefibrillator?

Ein Laiendefibrillator ist ein medizinisches Gerät, das im Notfall bei plötzlichem Herzstillstand eingesetzt wird. Es gibt dem Ersthelfenden klare Sprach- und Bildanweisungen und entscheidet selbst, ob ein Stromstoß („Defibrillation“) notwendig ist. Damit kann die Überlebenschance deutlich erhöht werden, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft. Die Bedienung ist recht einfach. Die Geräte geben dem Ersthelfer Schritt-für-Schritt-Anweisungen per Sprachsteuerung und analysieren selbst, ob ein Schock nötig ist – Fehlbedienung ist praktisch ausgeschlossen.

Ein Manko sind die Anschaffungskosten welche mit Preisen zwischen 800 und 1.500 Euro recht hoch liegen. Hinzu kommen Kosten für Wartung, Funktionsprüfungen und regelmäßige Batteriewechsel.Sinnvoll ist eine solche Anschaffung sicherlich in Haushalten mit Risikopatienten (z. B. Herzkrankheiten).

Alternativ stehen heute In vielen öffentlichen Bereichen (Bahnhöfe, Sporthallen, Einkaufszentren) bereits AEDs zur Verfügung.

Ein Laiendefibrillator für zu Hause kann im Ernstfall Leben retten – vor allem, wenn im Haushalt Personen mit erhöhter Herzrisiko-Belastung leben. Für gesunde Familien ohne Risikofaktoren reicht es in der Regel aus, die Standorte öffentlicher AEDs zu kennen und Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen.