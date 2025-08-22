Rückruf: Listerien in tiefgekühltem Hispamare – Gambero Rosso Carpaccio
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Hamburger Feinfrost GmbH informiert über einen Rückruf des Herstellers Hispania Altamare SL. Betroffen ist der Tiefkühlartikel Hispamare – Gambero Rosso Carpaccio mit verschiedenen Mindesthaltbarkeitsdaten in der 30g Packung.
In dem Produkt wurden nach Unternehmensangaben Listerien nachgewiesen.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Der Vertrieb erfolgte über die Frischeparadies GmbH & Co. KG
Betroffener Artikel
Hispamare – Gambero Rosso Carpaccio
Tiefkühlartikel
Inhalt: 30g
Mindesthaltbarkeitsdaten: 28.03.2027, 20.04.2027, 23.04.2027, 15.04.2027, 28.04.2027, 07.05.2027
GTIN/EAN: 4004263006218
FrischeParadies Artikel-Nr.: 47491
Verbraucherinnen und Verbraucher können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.
Kundenservice
Verbraucheranfragen werden unter folgender E-Mail-Adresse beantwortet: Qualitaetssicherung@hafro.de
Hintergrund Listerien
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten
Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf.
Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken.
Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen.
Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal.
