Rückruf: Listerienverdacht – Globus ruft Camembert-Käse zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Globus Markthallen Holding GmbH informiert über den Rückruf eines Camembert-Käse. Betroffen ist der Globus Camembert 45 % Fett i.Tr. mit verschiedenen Mindesthaltbarkeitsdaten.

Wie das Unternehmen mitteilt, besteht der Verdacht, dass der Camembert mit Listerien kontaminiert ist. Eine Infektion kann zu grippeähnlichen Symptomen oder Magen-Darm-Beschwerden führen und in seltenen Fällen ernsthafte Erkrankungen verursachen. Besonders wichtig ist Vorsicht bei Schwangeren, Kleinkindern, älteren Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Globus Camembert 45 % Fett i.Tr.

Inhalt: 250g

EAN: 4304218429797

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.08.2025 / 02.08.2025 / 26.07.2025 / 18.07.2025

Kunden:innen, die das Produkt mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, werden gebeten, dieses nicht zu verzehren, sondern in der Verkaufsstelle zurückzugeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet

Kundenservice

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kundenservice@globus.de oder die Kundenhotline unter 0800 51 54 444

Aktuell sind weitere Käse von einem Rückruf wegen Listerienverdacht betroffen.

Aktuell sind weitere Käse von einem Rückruf wegen Listerienverdacht betroffen.



