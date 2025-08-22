Rückruf: Verletzungsgefahr – BERG ruft Baby Swing Schaukel zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

BERG Toys BV informiert über den Rückruf der Schaukel BERG Baby Swing aus dem Verkaufszeitraum 01.06.2025 bis 14.08.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein Sicherheitsrisiko festgestellt. Der Meldung zufolge, könnte die Schaukel nach vorne kippen, wenn sich das Kind nach vorn lehnt. Schlimmstenfalls könnte das Kind herausfallen und sich verletzen.

Betroffener Artikel

Schaukel BERG Baby Swing

Artikelnummer: 20.21.11.00

Verkaufszeitraum: 01.06.2025 bis 14.08.2025

Chargennummer: 250709-015565 und 250516-015127

Verkauf via: BERG Händler weltweit sowie die BERG Webshops

BERG bittet um Rücksendung betroffener Schaukeln. Hierzu wenden sie sich bitte an den BERG Kundenservice unter cs@berg.com um ein Rücksendeetikett zu erhalten. Der Kaufpreis wird Rücksendung erstattet

Abbildung: BERG Toys BV



