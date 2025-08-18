Rückruf: Hersteller ruft Brotaufstriche wegen Schimmelpilzgift zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Conserverie et Moutarderie Belge informiert über den Rückruf einzelner Chargen der Brotaufstriche Karotte Ingwer, Mango Curry, Paprika Chilli, Tomate Basilikum jeweils im 180g Glas. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der im Produkt verwendete Rohstoff (Sonnenblumenkerne) den gesetzlichen Grenzwert an Ochratoxin A überschritten.

Erst vor kurzem hatte KoRo Brotaufstriche aus gleichem Grund zurückgerufen

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Bio Karotte Ingwer Aufstrich

Inhalt: 180g

Charge: P1250221, P2250221

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 01.03.2027

Bio Mango Curry Aufstrich

Inhalt: 180g

Charge: P1250311, P2250311

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 01.04.2027

Bio Tomate Basilikum Aufstrich

Inhalt: 180g

Charge: P1250226, P1250306

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 01.03.2027, 01.04.2027

Bio Paprika Chilii Aufstrich

Inhalt: 180g

Charge: P1250225, P2250225

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 01.03.2027

Die Chargennummer befindet sich gut sichtbar am Deckelrand.

Betroffene Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben werden, der Kaufpreis wird erstattet auch ohne Vorlage des Kassenbons

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter Telefon +32 472 34 84 13 (Auslandsgespräch! – auch außerhalb der Bürozeiten) oder per Mail qualite@moutarderie.be

Abbildung: Conserverie et Moutarderie

Infobox Ochratoxin A ACHTUNG! Festgestellt wurde Ochratoxin A, ein Schimmelpilzgift. Schimmelpilzgifte sind Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die für Menschen und Tiere schädlich sein können. Ochratoxin A entsteht hauptsächlich durch Schimmelpilze der Gattungen Aspergillus und Penicillium. Dieses Gift kann in verschiedenen Lebensmitteln vorkommen, darunter Getreide, Kaffee, Wein und Trockenfrüchte. OTA ist ein potentes Gift, das Nieren und Leber schädigen kann und mit einem erhöhten Risiko für Nierenerkrankungen, Krebs und andere gesundheitliche Probleme in Verbindung gebracht wird.



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller