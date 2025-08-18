Rückruf: Hersteller ruft Brotaufstriche wegen Schimmelpilzgift zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Conserverie et Moutarderie Belge informiert über den Rückruf einzelner Chargen der Brotaufstriche Karotte Ingwer, Mango Curry, Paprika Chilli, Tomate Basilikum jeweils im 180g Glas. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der im Produkt verwendete Rohstoff (Sonnenblumenkerne) den gesetzlichen Grenzwert an Ochratoxin A überschritten.
Erst vor kurzem hatte KoRo Brotaufstriche aus gleichem Grund zurückgerufen
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Bio Karotte Ingwer Aufstrich
Inhalt: 180g
Charge: P1250221, P2250221
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 01.03.2027
Bio Mango Curry Aufstrich
Inhalt: 180g
Charge: P1250311, P2250311
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 01.04.2027
Bio Tomate Basilikum Aufstrich
Inhalt: 180g
Charge: P1250226, P1250306
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 01.03.2027, 01.04.2027
Bio Paprika Chilii Aufstrich
Inhalt: 180g
Charge: P1250225, P2250225
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 01.03.2027
Die Chargennummer befindet sich gut sichtbar am Deckelrand.
Betroffene Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben werden, der Kaufpreis wird erstattet auch ohne Vorlage des Kassenbons
Kundenservice
Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter Telefon +32 472 34 84 13 (Auslandsgespräch! – auch außerhalb der Bürozeiten) oder per Mail qualite@moutarderie.be
Infobox Ochratoxin A
ACHTUNG!
Festgestellt wurde Ochratoxin A, ein Schimmelpilzgift. Schimmelpilzgifte sind Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die für Menschen und Tiere schädlich sein können. Ochratoxin A entsteht hauptsächlich durch Schimmelpilze der Gattungen Aspergillus und Penicillium. Dieses Gift kann in verschiedenen Lebensmitteln vorkommen, darunter Getreide, Kaffee, Wein und Trockenfrüchte.
OTA ist ein potentes Gift, das Nieren und Leber schädigen kann und mit einem erhöhten Risiko für Nierenerkrankungen, Krebs und andere gesundheitliche Probleme in Verbindung gebracht wird.
