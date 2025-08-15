Rückruf: KoRo ruft Brotaufstriche wegen Schimmelpilzgift zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die KoRo Handels GmbH informiert über den Rückruf einzelner Chargen der Brotaufstriche Bio Auberginen Aufstrich, Bio Kichererbsen Aufstrich, Bio Tomate Basilikum Aufstrich und Bio Paprika Aufstrich. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der im Produkt verwendete Rohstoff (Sonnenblumenkerne) den gesetzlichen Grenzwert an Ochratoxin A überschritten.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Bio Auberginen Aufstrich

Inhalt: 380g

Artikelnummer: AUFSTR_036

EAN: 4255582807066

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 12.02.2027 und 19.02.2027

Bio Kichererbsen Aufstrich

Inhalt: 380g

Artikelnummer: AUFSTR_037

EAN: 4255582807080

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 19.02.2027

Bio Tomate Basilikum Aufstrich

Inhalt: 380g

Artikelnummer: AUFSTR_038

EAN: 4255582807103

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 12.02.2027, 13.02.2027, 20.02.2027 und 21.02.2027

Pikanter Bio Paprika Aufstrich

Inhalt: 380g

Artikelnummer: AUFSTR_042

EAN: 4255582809718

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 19.02.2027 und 20.02.2027

Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich gut sichtbar am Deckelrand.

Bei Kauf über den KoRo Online Shop bitte bis spätestens 01.09.2025 das folgende ausfüllen. Die Rückerstattung erfolgt nach dem 01.09.2025 über die gleiche Zahlungsmethode, die für den Kauf verwendet wurde. bitte bis spätestensdas folgende Formular Die Rückerstattung erfolgt nach demüber die gleiche Zahlungsmethode, die für den Kauf verwendet wurde. Bei Kauf über den Einzelhandel können betroffene Produkte in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben werden, der Kaufpreis wird erstattet auch ohne Vorlage des Kassenbons

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der E-Mail Adresse service@korodrogerie.de . Bitte verwendet den Betreff “Rückruf KoRo Aufstrich”

Abbildung: KoRo Handels GmbH

Infobox Ochratoxin A ACHTUNG! Festgestellt wurde Ochratoxin A, ein Schimmelpilzgift. Schimmelpilzgifte sind Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die für Menschen und Tiere schädlich sein können. Ochratoxin A entsteht hauptsächlich durch Schimmelpilze der Gattungen Aspergillus und Penicillium. Dieses Gift kann in verschiedenen Lebensmitteln vorkommen, darunter Getreide, Kaffee, Wein und Trockenfrüchte. OTA ist ein potentes Gift, das Nieren und Leber schädigen kann und mit einem erhöhten Risiko für Nierenerkrankungen, Krebs und andere gesundheitliche Probleme in Verbindung gebracht wird.

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller