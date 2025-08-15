Rückruf: KoRo ruft Brotaufstriche wegen Schimmelpilzgift zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die KoRo Handels GmbH informiert über den Rückruf einzelner Chargen der Brotaufstriche Bio Auberginen Aufstrich, Bio Kichererbsen Aufstrich, Bio Tomate Basilikum Aufstrich und Bio Paprika Aufstrich. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der im Produkt verwendete Rohstoff (Sonnenblumenkerne) den gesetzlichen Grenzwert an Ochratoxin A überschritten.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Inhalt: 380g
Artikelnummer: AUFSTR_036
EAN: 4255582807066
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 12.02.2027 und 19.02.2027
Inhalt: 380g
Artikelnummer: AUFSTR_037
EAN: 4255582807080
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 19.02.2027
Inhalt: 380g
Artikelnummer: AUFSTR_038
EAN: 4255582807103
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 12.02.2027, 13.02.2027, 20.02.2027 und 21.02.2027
Inhalt: 380g
Artikelnummer: AUFSTR_042
EAN: 4255582809718
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 19.02.2027 und 20.02.2027
Kundenservice
Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der E-Mail Adresse service@korodrogerie.de. Bitte verwendet den Betreff “Rückruf KoRo Aufstrich”
Infobox Ochratoxin A
ACHTUNG!
Festgestellt wurde Ochratoxin A, ein Schimmelpilzgift. Schimmelpilzgifte sind Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die für Menschen und Tiere schädlich sein können. Ochratoxin A entsteht hauptsächlich durch Schimmelpilze der Gattungen Aspergillus und Penicillium. Dieses Gift kann in verschiedenen Lebensmitteln vorkommen, darunter Getreide, Kaffee, Wein und Trockenfrüchte.
OTA ist ein potentes Gift, das Nieren und Leber schädigen kann und mit einem erhöhten Risiko für Nierenerkrankungen, Krebs und andere gesundheitliche Probleme in Verbindung gebracht wird.
