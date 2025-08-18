Internet – Kinder und Jugendliche oft nicht über Gefahren aufgeklärt

Weniger als ein Drittel der Eltern klärt Kinder und Jugendliche vor dem Kauf eines Smartphones oder anderen Gerätes über Gefahren im Internet und relevante Schutzmaßnahmen auf. Zu diesem Ergebnis kommt das Fokusthema „Digitaler Familienalltag“ des Cybersicherheitsmonitors 2025, einer repräsentativen Befragung von BSI und Polizei.

Wer mit seinem Kind über IT-Sicherheit und Gefahren im Internet spricht, thematisiert am häufigsten den Umgang mit Kontaktanfragen fremder Personen (51 % der Eltern im Falle von Kindern zwischen 6 und 13 Jahre; 53 % der Eltern im Falle von Kindern zwischen 14 und 17 Jahre). Seltener werden Maßnahmen zum Schutz vor Cyberkriminalität angesprochen, etwa das Absichern eigener Accounts und das Erkennen von Onlinebetrug (31 % bzw. 26 % der Eltern im Falle von Kindern zwischen 6 und 13 Jahre; je 41 % der Eltern im Falle von Kindern zwischen 14 und 17 Jahre).

Über ein Drittel der Eltern (37 % im Falle von Kindern zwischen 6 und 13 Jahre; 43 % im Falle von Kindern zwischen 14 und 17 Jahre) wurde zudem schon von erlebten Gefahrenszenarien berichtet. Dazu zählen am häufigsten Cybermobbing, z.B. in sozialen Netzwerken oder Chatgruppen, sowie unangemessene Inhalte, darunter Gewalt, Pornografie oder Rassismus.

Das BSI möchte Eltern in ihrer Vorbild- und Vermittlungsrolle stärken: Im Online-Informationsangebot für Eltern finden diese niedrigschwellige Handlungsempfehlungen, etwa Tipps für den digitalen Familienalltag. Für Pädagoginnen und Pädagogen stellt das BSI außerdem ein multimediales Informationsangebot zur Verfügung, das u.a. einsatzbereites Unterrichtsmaterial enthält.

Auch die Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) unterstützt Eltern im digitalen Familienalltag: In zwei Handreichungen finden sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Eltern Tipps rund um Sicherheit im Medienalltag. Zudem stellt ProPK Informationen zur Prävention von Cybergrooming für Grundschullehrkräfte sowie für Eltern bereit.

Auf den Webseiten von BSI und ProPK finden sich außerdem der Kurzbericht sowie die Ergebnispräsentation des Fokusthemas „Digitaler Familienalltag“ zum Cybersicherheitsmonitor 2025.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik