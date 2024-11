So gestalten Sie einen kinderfreundlichen Garten

Das Spielen und Toben im Garten ist für Kinder eine unverzichtbare Beschäftigung. Im Hochsommer kann dies bei den teils extremen Temperaturen und schädlichen UV-Strahlen allerdings zum Problem werden. Damit Ihre Liebsten auch an heißen Tagen bedenkenlos Zeit im Außenbereich verbringen können, ist ein Lamellendach die ideale Lösung. Doch auch vor Regen schützt die Überdachung zuverlässig und hält die Kleinen trocken. Schaffen Sie so einen sicheren Platz für Ihre Kinder und machen Sie Ihren Garten kindergerecht.

Das erwartet Sie bei unseren Lamellendächern

Ein Lamellendach sorgt für optimale Voraussetzungen, um selbst bei extremen Temperaturen im Garten oder auf der Terrasse verweilen zu können. Die verstellbaren Lamellen lassen sich je nach Stand der Sonne flexibel einstellen. Sie erhalten dadurch nicht nur einen wertvollen Schattenplatz, sondern auch einen bestens belüfteten Aufenthaltsbereich. Bei Regen kann das Dach schnell geschlossen werden und der Untergrund bleibt trocken. Sie bekommen unsere Modelle in einer klassischen Variante und den damit manuell zu bedienenden Lamellen oder als automatische Ausführung für höchsten Bedienkomfort.

Deshalb ist eine Überdachung im Garten für Kinder wichtig

Die Haut von Kindern ist besonders empfindlich und muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Mit einem Lamellendach schaffen Sie für Ihre Kinder einen schattigen und gut belüfteten Platz zum Spielen. Sollte es regnen, dann müssen Kinder ab sofort nicht sofort ins Haus zurück. Schließen Sie die Lamellen und Sie finden für Ihre Kinder einen trockenen Bereich zum Toben vor. Statten Sie Ihre Terrasse mit diesem praktischen Dach aus, bauen Sie sie direkt an die Fassade an oder stellen Sie die Überdachung an einen anderen beliebigen Ort Ihres Gartens. Unsere Lamellendächer bieten sich auch hervorragend als Dach über einem Pool an, um jederzeit schwimmen gehen zu können. Jetzt dürfen Ihre Kinder bei jedem Wetter unbeschwert im Freien toben, ohne dass Sie sich Gedanken über die Wetterauswirkungen machen müssen.

Viele Vorteile der Lamellendächer

Die Lamellendächer von Foravida bieten unzählige Vorteile in Bezug auf die Optik, Montage sowie Haltbarkeit:

Das pulverbeschichtete Aluminium sorgt für ein geringes Eigengewicht und erleichtert dadurch die Montage

Unser hochwertiges Alu ermöglicht eine robuste Ausführung mit einer daraus resultierenden langen Lebensdauer

Unkomplizierte Reinigung und besonders pflegeleicht, da auf Polycarbonat und Glas verzichtet wird

Ein zeitloses und modernes Design passt in jeden Garten und erfüllt Sie auch noch nach Jahren mit großer Freude

Schnell an sich ändernde Witterungsverhältnisse wie Sonne, Regen, Schnee oder Wind anzupassen

Alle Modelle lassen sich mit Seitenteilen individuell erweitern

Im Showroom Venlo weitere Ideen holen

Statten Sie unserem Showroom in Venlo einen Besuch ab und lassen Sie sich von den zahlreichen Möglichkeiten inspirieren, wie Sie Ihren Garten noch kinderfreundlicher gestalten können. Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausführung und werden auch Ihren Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.