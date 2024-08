Fruchtfliegen vermehren sich im Sommer rasant und werden schnell zur Plage. Vorbeugend kann man Obst mit einem Tuch abdecken oder – sofern es sich nicht um kälteempfindliche Sorten wie Bananen handelt – im Kühlschrank aufbewahren. Auch der Biomüll sollte nicht offen in der Küche stehen.

Sind Fruchtfliegen einmal da, ist es trotzdem weder notwendig noch sinnvoll, spezielle Fallen oder gar Insektenspray zu kaufen. „Insbesondere Sprays können die Raumluft belasten und je nach Wirkstoff die Gesundheit von Menschen und Haustieren gefährden“, warnt Kerstin Effers, Expertin für Umwelt und Gesundheitsschutz der Verbraucherzentrale NRW. Sie rät daher zu ungiftigen und tierfreundlichen Hausmitteln, um die ungebetenen Gäste loszuwerden. Eine ausgepresste Zitrone, ein Apfelkitsch oder andere Obstabfälle in einem offenen Schraubglas locken die kleinen Fliegen in die selbstgebaute Falle. Haben sie sich an dem Köder versammelt, schnell den Deckel darauf schrauben und die Tierchen im Glas aus der Wohnung befördern und fliegen lassen.

Weitere Tipps und Tricks rund um das Thema „Schädlinge im Haushalt“ gibt es unter www.verbraucherzentrale.nrw/ node/63252

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Internet: verbraucherzentrale.nrw