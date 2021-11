Reisenachbereitung mit Kindern – Alle wichtigen Infos

Eine gemeinsame Reise mit Kindern erfordert in der Regel ein hohes Maß an Vorbereitung. Viele Familien sehen den eigentlichen Trip zunächst als echte Herausforderung an. Nach der Heimkehr scheint die Spannung schnell abzufallen. Im Bereich der Pädagogik würde nun die Nachbereitung der Tour anstehen. Weshalb diese auch im Kontext einer Familie Sinn macht und wie sie vonstatten gehen kann, sehen wir uns hier in diesem Artikel an.

Wozu eine Nachbereitung?

Auf den ersten Blick scheint es wenig attraktiv zu sein, sich um die Nachbereitung der Reise zu kümmern. Schließlich bietet sich nun die Chance, mit neuer Erholung in den Alltag zu starten. Trotzdem können gerade Familien viel davon profitieren, wenn sie sich der Reflexion der Reise stellen.

Es geht unter dem Strich nicht darum, einen stringenten Lerneffekt zu erzielen, der womöglich die Freude an der Reise selbst beeinträchtigen könnte. Vielmehr lautet das Ziel, sich über all die Eindrücke auszutauschen, die in den letzten Tagen und Wochen gesammelt werden konnten. Kinder sehen sich in dieser Zeit oftmals einer ganz neuen Welt ausgesetzt, in der sie sich im Laufe der Zeit immer besser zurechtfinden. Die Reflexion kann ihren Teil dazu beitragen, die Eindrücke richtig zu verarbeiten und eine realistische Vorstellung für die nächste Tour zu formen.

Erinnern mit visuellen Reizen

Zugleich kann es sich lohnen, die eigentliche Erinnerung an die Reise präsent zu halten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die vielen schönen erlebten Dinge Stück für Stück in den Hintergrund rücken. Visuelle Reize sind nicht nur aus der Perspektive von Kindern sehr gut dazu geeignet, diesem Zweck zu dienen.

Gestalterisch kann der Nachwuchs sogar selbst aktiv werden, indem er zum Beispiel ein Fotobuch oder einen Fotokalender erstellt. So machen sich die Kinder selbst Gedanken, wie sie die vor Ort angefertigten Fotos in ansprechender Art und Weise kombinieren und zusammenstellen können. Dank passender Software im Internet ist es mit wenigen Klicks möglich, ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Dabei bleibt viel Raum, um eigene individuelle Ideen zu verwirklichen und zu einem einzigartigen Ergebnis zu kommen. Weitere Infos rund um den Fotokalender sind hier auf dieser Seite zu finden.

Potenzial zur Verbesserung

Je älter Kinder werden, desto mehr möchten ihnen viele Familien die Chance bieten, selbst über die Destination des nächsten Urlaubs zu entscheiden. Dafür gilt es im Vorfeld die Frage zu beantworten, was am vergangenen Trip gut gelungen war und an welchen Stellen noch Potenzial für weitere Verbesserungen besteht. Was hat zum Beispiel am meisten Spaß gemacht und könnte als Aktivität in die nächste Reise integriert werden?

Eine solche Auswertung bietet zum einen die Chance, den Zusammenhalt innerhalb der Familie klar zu stärken. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Planung des nächsten Urlaubs zu erleichtern. Viele Eltern tun sich schwer damit, eine Reise zu planen, die auch den Ansprüchen des Nachwuchs gerecht werden kann. Wer dank einer Auswertung darüber informiert ist, wo die eigenen Kinder besonderes Potenzial sehen, der kann sich leichter an ihren Wünschen orientieren. Am Ende des Tages sollte es folglich kein Problem sein, auch eine zweite Reise ganz nach den eigenen Vorstellungen zu erleben, die vielleicht sogar noch schöner und beeindruckender wird.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0