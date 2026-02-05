Rückruf bei Temu: Gefährliches Sound-Spielzeug für Kinder

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Online-Händler Temu informiert über den Rückruf mehrerer Sound-Spielzeugartikel, die vornehmlich für Kleinkinder bestimmt sind. Nach Angaben des Unternehmens besteht bei den betroffenen Produkten eine Erstickungs- und Strangulationsgefahr

Grund für den Rückruf sind mögliche sicherheitsrelevante Mängel wie entstehende Kleinteile oder zu lange Kordeln oder Kabel.

Betroffene Artikel

Lustiges Megafon mit Sound

Fabern: grün, gelb und rot

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: Kidzbuddy

Produkt-ID: 601101662718936

Identifikationsnummer: ZG608 (auf dem Paket)

Grund: Strangulationsgefahr durch Kabel / Kordel

Kundeninformation >

Multifunktionales Musik-Handyspielzeug

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: Hey J

Produkt-ID: 601102601894947

Identifikationsnummer: 8901-B (auf dem Paket)

Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile

Kundeninformation >

Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf

Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat nach eigenen Angaben bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.

Bitte entfernen sie enthaltene Batterien und entsorgen sie die betroffenen Spielzeuge sicher

Kundenservice

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

