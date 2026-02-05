Rückruf bei Temu: Gefährliches Sound-Spielzeug für Kinder
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Online-Händler Temu informiert über den Rückruf mehrerer Sound-Spielzeugartikel, die vornehmlich für Kleinkinder bestimmt sind. Nach Angaben des Unternehmens besteht bei den betroffenen Produkten eine Erstickungs- und Strangulationsgefahr
Grund für den Rückruf sind mögliche sicherheitsrelevante Mängel wie entstehende Kleinteile oder zu lange Kordeln oder Kabel.
Betroffene Artikel
Lustiges Megafon mit Sound
Fabern: grün, gelb und rot
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: Kidzbuddy
Produkt-ID: 601101662718936
Identifikationsnummer: ZG608 (auf dem Paket)
Grund: Strangulationsgefahr durch Kabel / Kordel
Multifunktionales Musik-Handyspielzeug
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: Hey J
Produkt-ID: 601102601894947
Identifikationsnummer: 8901-B (auf dem Paket)
Grund: Erstickungsgefahr durch Kleinteile
Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf
Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat nach eigenen Angaben bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.
Bitte entfernen sie enthaltene Batterien und entsorgen sie die betroffenen Spielzeuge sicher
Kundenservice
Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.
