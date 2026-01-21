Rückruf: DOG’S NATURE ruft Hundesnacks via Norma und Kaufland zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Zum wiederholten Mal Hundesnack Rückrufe von DOG’S NATURE

Die DOG’S NATURE GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Hundesnacks die über Kaufland und Norma verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den betreffenden Charge Salmonellen nachgewiesen.

Betroffene Artikel sollten keinesfalls verfüttert werden!

Hunde weisen in der Regel gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können in bestimmten Fällen Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind schwerwiegendere Krankheitsverläufe möglich.

Ebenso sind Hundehalter:innen durch mögliche Kreuzkontamination gefährdet

Betroffene Artikel

Kaufland

K Carinura Naturals Schweineohren ohne Muschel für Hunde

Inhalt: 2 Stück

GTIN 4063367568275

Mindesthaltbarkeitsdatum: 09/2027

Losnummer: 0-248-25S

Hersteller DOG’S NATURE GmbH

Betroffene Produkte können Sie gegen Erstattung des Kaufpreises in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht erforderlich.

Kundenservice

Fragen beantwortet der Kundenservice unter info@dogsnature.com

Kaufland Hotline unter der Nummer 0800 1528352

NORMA

Dog, Rinderkaustange, Natursnack für Hunde

Inhalt: 400g

Charge 0-272-25K1, MHD 09.2027

Charge 0-288-25K1, MHD 10.2027

Charge 0-307-25K1, MHD 11.2027

Charge 0-308-25K1, MHD 11.2027

Dog Schweineohren/-Stücke für Hunde

Inhalt: 400g

Charge 0-251-2551, MHD 09.2027

Hersteller: DOG’S NATURE GmbH

Sie finden die Angaben an dem Falz der Rückseite des Beutels.

Betroffene Produkte können Sie gegen Erstattung des Kaufpreises in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht erforderlich.

Kundenservice

Fragen beantwortet der Kundenservice unter info@dogsnature.com

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verfüttern der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Tierarzt auf Durch den Kontakt mit dem kontaminierten Produkt besteht auch ein Infektionsrisiko für Hundehalter. Eine Salmonellen-Erkrankung beim Menschen äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

