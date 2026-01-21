CleanKids-Magazin

Rückruf: DOG’S NATURE ruft Hundesnacks via Norma und Kaufland zurück

Veröffentlicht ·

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Zum wiederholten Mal Hundesnack Rückrufe von DOG’S NATURE

Die DOG’S NATURE GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Hundesnacks die über Kaufland und Norma verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den betreffenden Charge Salmonellen nachgewiesen.

Betroffene Artikel sollten keinesfalls verfüttert werden!

Hunde weisen in der Regel gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können in bestimmten Fällen Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind schwerwiegendere Krankheitsverläufe möglich. 

Ebenso sind Hundehalter:innen durch mögliche Kreuzkontamination gefährdet 

Betroffene Artikel

Rückruf verschiedener Hundesnacks via Kaufland und Norma

Kaufland

K Carinura Naturals Schweineohren ohne Muschel für Hunde
Inhalt: 2 Stück
GTIN 4063367568275
Mindesthaltbarkeitsdatum: 09/2027
Losnummer: 0-248-25S
Hersteller DOG’S NATURE GmbH

Kundenservice
info@dogsnature.com
Kaufland Hotline unter der Nummer 0800 1528352 

Rückruf verschiedener Hundesnacks via Kaufland und Norma

NORMA

Dog, Rinderkaustange, Natursnack für Hunde
Inhalt: 400g
Charge 0-272-25K1, MHD 09.2027
Charge 0-288-25K1, MHD 10.2027
Charge 0-307-25K1, MHD 11.2027
Charge 0-308-25K1, MHD 11.2027

Dog Schweineohren/-Stücke für Hunde
Inhalt: 400g
Charge 0-251-2551, MHD 09.2027

 

Hersteller: DOG’S NATURE GmbH

Sie finden die Angaben an dem Falz der Rückseite des Beutels.

Kundenservice
Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Salmonellen

ACHTUNG!
Vom Verfüttern der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Tierarzt auf

Durch den Kontakt mit dem kontaminierten Produkt besteht auch ein Infektionsrisiko für Hundehalter. Eine Salmonellen-Erkrankung beim Menschen äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

 

 

