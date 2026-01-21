Rückruf: DOG’S NATURE ruft Hundesnacks via Norma und Kaufland zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Zum wiederholten Mal Hundesnack Rückrufe von DOG’S NATURE
Die DOG’S NATURE GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Hundesnacks die über Kaufland und Norma verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den betreffenden Charge Salmonellen nachgewiesen.
Betroffene Artikel sollten keinesfalls verfüttert werden!
Hunde weisen in der Regel gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können in bestimmten Fällen Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind schwerwiegendere Krankheitsverläufe möglich.
Ebenso sind Hundehalter:innen durch mögliche Kreuzkontamination gefährdet
Betroffene Artikel
Weitere aktuelle Rückrufe des Herstellers >
Kaufland
K Carinura Naturals Schweineohren ohne Muschel für Hunde
Inhalt: 2 Stück
GTIN 4063367568275
Mindesthaltbarkeitsdatum: 09/2027
Losnummer: 0-248-25S
Hersteller DOG’S NATURE GmbH
Betroffene Produkte können Sie gegen Erstattung des Kaufpreises in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht erforderlich.
Kundenservice
Fragen beantwortet der Kundenservice unter info@dogsnature.com
Kaufland Hotline unter der Nummer 0800 1528352
NORMA
Dog, Rinderkaustange, Natursnack für Hunde
Inhalt: 400g
Charge 0-272-25K1, MHD 09.2027
Charge 0-288-25K1, MHD 10.2027
Charge 0-307-25K1, MHD 11.2027
Charge 0-308-25K1, MHD 11.2027
Dog Schweineohren/-Stücke für Hunde
Inhalt: 400g
Charge 0-251-2551, MHD 09.2027
Hersteller: DOG’S NATURE GmbH
Sie finden die Angaben an dem Falz der Rückseite des Beutels.
Betroffene Produkte können Sie gegen Erstattung des Kaufpreises in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht erforderlich.
Kundenservice
Fragen beantwortet der Kundenservice unter info@dogsnature.com
Kundeninformation 1 > Kundeninformation 2 >
Produktabbildung: DOG’S NATURE GmbH
Infobox Salmonellen
ACHTUNG!
Vom Verfüttern der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Tierarzt auf
Durch den Kontakt mit dem kontaminierten Produkt besteht auch ein Infektionsrisiko für Hundehalter. Eine Salmonellen-Erkrankung beim Menschen äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller