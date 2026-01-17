Rückruf: Philips Dampfbügelstationen wegen Fertigungsfehler
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
16.01.2026 UPDATE des Rückrufs vom 12.11.2024 – Es wurden weitere Seriennummern hinzugefügt
Rückruf der Philips Dampfbügelstationen der Serien PSG8XXX, PSG90XX und GC96XX. Wie mitgeteilt wird, ist ein Fertigungsfehler an der Schweißnaht des Boilers der den Dampf erzeugt der Grund für den Rückruf. Durch den damit verbundenen Dampfaustritt kann es zu Verbrennungen oder Stoßverletzungen kommen.
Stellen Sie die Nutzung der Dampfbügelstation sofort ein. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
Betroffener Artikel
Philips Dampfbügelstationen
Serien: PSG8XXX, PSG90XX und GC96XX
Die betroffenen Philips Dampfbügelstationen der Serien PSG8XXX, PSG90XX und GC96XX können anhand der folgenden Typennummern und Herstellungscodes identifiziert werden. Diese lassen sich auf der Unterseite der Dampfbügelstation ablesen:
Im Folgenden finden Sie die vollständige Liste der von diesem Rückruf betroffenen Produkte:
Modellnummer
PSG8xxx
PSG8030, PSG8040, PSG8050, PSG8130, PSG8140, PSG8160
PSG90xx
PSG9050, PSG9040, PSG9030, PSG9055
GC96xx
GC9630, GC9635,GC9642, GC9650, GC9660, GC9675, GC9682
In all diesen Fällen sollte die Seriennummer einer der Folgenden sein: 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441
Sie können die Produktmodellnummer und die Seriennummer auf der Unterseite des Geräts finden.
- Stellen Sie die Nutzung der Dampfbügelstation sofort ein.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen.
- Registrieren Sie die Dampfbügelstation hier, um eine kostenlose Reparatur zu erhalten.
Kundenservice
Bei allen Fragen hilft die Versuni Kundenhotline: +49 40 34 97 87 77.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller