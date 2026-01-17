Rückruf: Philips Dampfbügelstationen wegen Fertigungsfehler

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

16.01.2026 UPDATE des Rückrufs vom 12.11.2024 – Es wurden weitere Seriennummern hinzugefügt

Rückruf der Philips Dampfbügelstationen der Serien PSG8XXX, PSG90XX und GC96XX. Wie mitgeteilt wird, ist ein Fertigungsfehler an der Schweißnaht des Boilers der den Dampf erzeugt der Grund für den Rückruf. Durch den damit verbundenen Dampfaustritt kann es zu Verbrennungen oder Stoßverletzungen kommen.

Stellen Sie die Nutzung der Dampfbügelstation sofort ein. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

Betroffener Artikel

Philips Dampfbügelstationen

Serien: PSG8XXX, PSG90XX und GC96XX

Die betroffenen Philips Dampfbügelstationen der Serien PSG8XXX, PSG90XX und GC96XX können anhand der folgenden Typennummern und Herstellungscodes identifiziert werden. Diese lassen sich auf der Unterseite der Dampfbügelstation ablesen:

Im Folgenden finden Sie die vollständige Liste der von diesem Rückruf betroffenen Produkte:

Modellnummer PSG8xxx

PSG8030, PSG8040, PSG8050, PSG8130, PSG8140, PSG8160 PSG90xx

PSG9050, PSG9040, PSG9030, PSG9055 GC96xx

GC9630, GC9635,GC9642, GC9650, GC9660, GC9675, GC9682 In all diesen Fällen sollte die Seriennummer einer der Folgenden sein: 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441

Sie können die Produktmodellnummer und die Seriennummer auf der Unterseite des Geräts finden.

Stellen Sie die Nutzung der Dampfbügelstation sofort ein. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. Lassen Sie das Produkt abkühlen. Registrieren Sie die Dampfbügelstation hier, um eine kostenlose Reparatur zu erhalten.

Kundenservice

Bei allen Fragen hilft die Versuni Kundenhotline: +49 40 34 97 87 77.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

