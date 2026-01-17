Schadstoffe – Safety Gate meldet MICHELINO Wasserkocher

Das EU Schnellwarnsystem Safety Gate (vormals RAPEX) informiert über den Rückruf verschiedener Wasserkocher der Marke MICHELINO mit einer Leistung von 1800 W und einem Fassungsvermögen von 1,8 Liter.

Die betroffenen Produkte weisen eine überhöhte Konzentration an kurzkettigen chlorierten Paraffinen (SCCPs) in den Kunststoff Komponenten des Steckers sowie der Kabelummantelung auf. SCCPs sind persistent in der Umwelt, toxisch für Wasserorganismen in niedrigen Konzentrationen und reichern sich in Wildtieren und Menschen an, wodurch ein Risiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt entsteht. Es handelt sich hierbei um chemische Industrie­stoffe, die früher häufig als Weichmacher, Flammschutzmittel und Kühl-/Schmiermittel eingesetzt wurden – zum Beispiel in Kunststoffen, Farben, Dichtmassen oder Metallbearbeitungsölen. SCCPs sind in der EU seit 2012 weitgehend verboten.

Das Produkt entspricht somit nicht der Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP).

Warnnummer: SR/04472/25 – Report-2025-52

Wasserkocher 1800 W – 1,8 Liter

Marke: MICHELINO

Chargennummer: #BE0004219

Typ/Nummer des Modells: KL-SG 1835 74353

Barcode 4047125743531

Ursprungsland: Volksrepublik China

Warnnummer: SR/00071/26 – Report-2026-02

Glaswasserkocher 1800 W – 1,8 Liter

Marke: MICHELINO

Chargennummer: #BE0006026

Typ/Nummer des Modells: 74355

Ursprungsland: Volksrepublik China

Warnnummer: SR/04482/25 – Report-2025-52

Wasserkocher 1800 W – 1,8 Liter

Marke: MICHELINO

Chargennummer: BE0005048

Typ/Nummer des Modells: 74352

Ursprungsland: Volksrepublik China

