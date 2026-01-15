Rückruf: Temu ruft Faschingskostüme für Kinder zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Temu informiert über den Rückruf verschiedener Faschingskostüme für Kinder. Die Rückrufinformationen betreffen Artikel, die bestimmte Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Spielzeug und Kostüme für Kinder müssen besonders strengen Sicherheitsstandards entsprechen.
Es wird von der weiteren Verwendung abgeraten!
Leider finden sich auch immer wieder hormonaktive Substanzen in Kinderspielzeug – auch endokrine Disruptoren genannt. Das sind Chemikalien, die den Hormonhaushalt von Menschen – besonders von Kindern – beeinflussen können. Sie stehen im Verdacht, die Entwicklung, das Immunsystem oder die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Betroffene Artikel
Hexenkleid mit Kapuze + Hexenhut
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: ChuYu trade
Produkt-ID: 601099600994954
Identifikationsnummer: 9963833383 (auf dem Paket)
Grund: Verbrennungsgefahr aufgrund hoher Entflammbarkeit
Jungen Piratenkostüm Jack Sparrow
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: DASH RAINBOW
Produkt-ID: 601102693958226
Identifikationsnummer: 7185448267 (auf dem Paket)
Grund: Strangulation / Verletzung durch Kordeln
Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.
Kundenservice
Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.
ACHTUNG:
Immer wieder passieren Unfälle mit schweren Verbrennungen durch Faschingskostüme und Zubehör – Infolink >>
Faschingskostüme unterliegen in Europa aufgrund des hohen Gefahrenpontentials der Spielzeugrichtlinie 88/378/EWG, in der Schwerentflammbarkeit bei diesen Produkten reglementiert wird
Besonders Gas-Heizstrahler und offene Feuerstellen sind hier im wahrsten Sinne des Wortes „brandgefährlich“
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller