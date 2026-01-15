Rückruf: Temu ruft Faschingskostüme für Kinder zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Temu informiert über den Rückruf verschiedener Faschingskostüme für Kinder. Die Rückrufinformationen betreffen Artikel, die bestimmte Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Spielzeug und Kostüme für Kinder müssen besonders strengen Sicherheitsstandards entsprechen.

Es wird von der weiteren Verwendung abgeraten!

Leider finden sich auch immer wieder hormonaktive Substanzen in Kinderspielzeug – auch endokrine Disruptoren genannt. Das sind Chemikalien, die den Hormonhaushalt von Menschen – besonders von Kindern – beeinflussen können. Sie stehen im Verdacht, die Entwicklung, das Immunsystem oder die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Betroffene Artikel

Hexenkleid mit Kapuze + Hexenhut

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: ChuYu trade

Produkt-ID: 601099600994954

Identifikationsnummer: 9963833383 (auf dem Paket)

Grund: Verbrennungsgefahr aufgrund hoher Entflammbarkeit

Kundeninformation >

Jungen Piratenkostüm Jack Sparrow

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: DASH RAINBOW

Produkt-ID: 601102693958226

Identifikationsnummer: 7185448267 (auf dem Paket)

Grund: Strangulation / Verletzung durch Kordeln

Kundeninformation >

Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.

Kundenservice

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

ACHTUNG: Immer wieder passieren Unfälle mit schweren Verbrennungen durch Faschingskostüme und Zubehör – Infolink >> Faschingskostüme unterliegen in Europa aufgrund des hohen Gefahrenpontentials der Spielzeugrichtlinie 88/378/EWG, in der Schwerentflammbarkeit bei diesen Produkten reglementiert wird Besonders Gas-Heizstrahler und offene Feuerstellen sind hier im wahrsten Sinne des Wortes „brandgefährlich“



