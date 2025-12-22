Rückruf: DEPOT ruft Teetassen aus geriffeltem Glas zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
DEPOT ruft hitzebeständige Teetassen aus geriffeltem Glas zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, können die Gläser bei Temperaturschwankungen wie dem Einfüllen heißer Getränke splittern oder zerbrechen. Es besteht Verbrennungs- und Verletzungsgefahr
Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten
Betroffener Artikel
DEPOT Teeglas Riffle
Lot-Nummern: 4700027899, 4900041860 und 4900041861
Verkaufszeitraum: 29.08.2025 bis 08.12.2025 über verschiedene Verkaufswege
Betroffene Teegläser nicht mehr verwenden! Die Gläser können auch ohne Vorlage des Kassenbons in jeder DEPOT Filiale bzw. der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
Weitere Informationen über den DEPOT Kundenservice per E-Mail an kundenservice@depot-online.com
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller