Rückruf: DEPOT ruft Teetassen aus geriffeltem Glas zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

DEPOT ruft hitzebeständige Teetassen aus geriffeltem Glas zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, können die Gläser bei Temperaturschwankungen wie dem Einfüllen heißer Getränke splittern oder zerbrechen. Es besteht Verbrennungs- und Verletzungsgefahr

Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten

Betroffener Artikel

DEPOT Teeglas Riffle

Lot-Nummern: 4700027899, 4900041860 und 4900041861

Verkaufszeitraum: 29.08.2025 bis 08.12.2025 über verschiedene Verkaufswege

Betroffene Teegläser nicht mehr verwenden! Die Gläser können auch ohne Vorlage des Kassenbons in jeder DEPOT Filiale bzw. der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Weitere Informationen über den DEPOT Kundenservice per E-Mail an kundenservice@depot-online.com

