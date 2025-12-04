Rückruf: Cube ruft Agree C:62 Räder wegen Rissbildung zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

CUBE informiert über den Rückruf aller CUBE Agree C:62 Fahrräder der Modelljahre 2025 und 2026, die vor dem 30.11.2025 ausgeliefert und verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in seltenen Fällen bei einigen Carbongabeln oberhalb der Bremsaufnahme Rissbildung festgestellt. Dadurch kann eine erhebliche Schwächung der Gabelstruktur bis hin zum Bruch der linken Gabelscheide verursacht werden.

Der beschriebene Produktfehler erhöht das Risiko eines Unfalls, der zu Sachschäden und zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen kann.

Die Nutzung betroffener Fahrräder muss ab sofort eingestellt werden!

Betroffener Artikel

CUBE Agree C:62 Modelljahre 2025 und 2026, die vor dem 30.11.2025 ausgeliefert und verkauft wurden Von diesem Rückruf sind alle Rahmengrößen betroffen

47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm

Modelljahr 2025

826100: Agree C:62 ONE foggrey’n’grey 2025

826200: Agree C:62 Pro blackline 2025

826210: Agree C:62 Pro polarlight’n’aquagreen 2025

826300: Agree C:62 Race flashlime’n’black 2025

826400: Agree C:62 SLX liquidred’n’prism 2025

826410: Agree C:62 SLX pigeonblue’n’art 2025

826500: Agree C:62 SLT nebula’n’white 2025 Modelljahr 2026

126100: Agree C:62 ONE storm’n’grey 2026

126150: Agree C:62 EX topasblue’n’white 2026

126200: Agree C:62 Pro blackline 2026

126210: Agree C:62 Pro bali’n’prism 2026

126300: Agree C:62 Race glacier’n’black 2026

126400: Agree C:62 SLX nightshift’n’prism 2026

126410: Agree C:62 SLX cosmicpurple’n’black 2026

126500: Agree C:62 SLT black’n’black 2026

126510: Agree C:62 SLT greenfusion’n’white 2026

Aus Sicherheitsgründen muss jede betroffene Gabel überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Bitte bringen Sie Ihr Bike – sofern betroffen – daher umgehend zu Ihren CUBE Händler um die Gabel überprüfen zu lassen. Die Überprüfung und der Austausch einer betroffenen Gabel ist für kostenfrei, Über den Link kann die Seriennummer der Gabel überprüft werden

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



