Rückruf: Cube ruft Agree C:62 Räder wegen Rissbildung zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
CUBE informiert über den Rückruf aller CUBE Agree C:62 Fahrräder der Modelljahre 2025 und 2026, die vor dem 30.11.2025 ausgeliefert und verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in seltenen Fällen bei einigen Carbongabeln oberhalb der Bremsaufnahme Rissbildung festgestellt. Dadurch kann eine erhebliche Schwächung der Gabelstruktur bis hin zum Bruch der linken Gabelscheide verursacht werden.
Der beschriebene Produktfehler erhöht das Risiko eines Unfalls, der zu Sachschäden und zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen kann.
Die Nutzung betroffener Fahrräder muss ab sofort eingestellt werden!
Betroffener Artikel
47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm
Modelljahr 2025
826100: Agree C:62 ONE foggrey’n’grey 2025
826200: Agree C:62 Pro blackline 2025
826210: Agree C:62 Pro polarlight’n’aquagreen 2025
826300: Agree C:62 Race flashlime’n’black 2025
826400: Agree C:62 SLX liquidred’n’prism 2025
826410: Agree C:62 SLX pigeonblue’n’art 2025
826500: Agree C:62 SLT nebula’n’white 2025
Modelljahr 2026
126100: Agree C:62 ONE storm’n’grey 2026
126150: Agree C:62 EX topasblue’n’white 2026
126200: Agree C:62 Pro blackline 2026
126210: Agree C:62 Pro bali’n’prism 2026
126300: Agree C:62 Race glacier’n’black 2026
126400: Agree C:62 SLX nightshift’n’prism 2026
126410: Agree C:62 SLX cosmicpurple’n’black 2026
126500: Agree C:62 SLT black’n’black 2026
126510: Agree C:62 SLT greenfusion’n’white 2026
Aus Sicherheitsgründen muss jede betroffene Gabel überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Bitte bringen Sie Ihr Bike – sofern betroffen – daher umgehend zu Ihren CUBE Händler um die Gabel überprüfen zu lassen. Die Überprüfung und der Austausch einer betroffenen Gabel ist für kostenfrei,
Über den Link kann die Seriennummer der Gabel überprüft werden
