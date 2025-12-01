Rückruf: Markwins Beauty Brands ruft WET N WILD ProLine Felt Tip Eyeliner zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Markwins Beauty Brands International Ltd ruft den Kosmetikartikel ProLine Felt Tip Eyeliner / E8752/Black der Marke WET N WILD zurück. Wie mitgeteilt wird, hat eine Überprüfung ergeben, dass das Produkt nicht den Anforderungen der EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 entspricht, da der Inhaltsstoff Carbon Black (CI 77266, nano) den gesetzlichen Grenzwert überschreitet, der im Anhang IV der EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 festgelegt ist.

Wenn Carbon Black (CI 77266, nano) in Kosmetika verwendet wird, gilt er als leicht bedenklich, insbesondere in der Nanoform. Die Sicherheit der Verbraucher kann somit nicht mehr gewährleistet werden.

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

ProLine Felt Tip Eyeliner

Farbe: E8752/Black

Marke : WET N WILD

EAN: 4049775587527

Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen

Der Artikel wurde zwischen Dezember 2022 und November 2025 auch über den Zalando Online-Shop verkauft. Zalando-Artikelnummer: W1C34E01T-Q11

Zalando Kundenservice: E-Mail an askproductcompliance@zalando.de

Kundenservice

Fragen beantwortet der Markwins Beauty Brands International Ltd Kundenservice unter regulatoryemea@markwins.com

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

