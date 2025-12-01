Rückruf: Markwins Beauty Brands ruft WET N WILD ProLine Felt Tip Eyeliner zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Markwins Beauty Brands International Ltd ruft den Kosmetikartikel ProLine Felt Tip Eyeliner / E8752/Black der Marke WET N WILD zurück. Wie mitgeteilt wird, hat eine Überprüfung ergeben, dass das Produkt nicht den Anforderungen der EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 entspricht, da der Inhaltsstoff Carbon Black (CI 77266, nano) den gesetzlichen Grenzwert überschreitet, der im Anhang IV der EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 festgelegt ist.
Wenn Carbon Black (CI 77266, nano) in Kosmetika verwendet wird, gilt er als leicht bedenklich, insbesondere in der Nanoform. Die Sicherheit der Verbraucher kann somit nicht mehr gewährleistet werden.
Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!
Betroffener Artikel
ProLine Felt Tip Eyeliner
Farbe: E8752/Black
Marke : WET N WILD
EAN: 4049775587527
Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen
Der Artikel wurde zwischen Dezember 2022 und November 2025 auch über den Zalando Online-Shop verkauft.
Zalando-Artikelnummer: W1C34E01T-Q11
Zalando Kundenservice: E-Mail an askproductcompliance@zalando.de
Kundenservice
Fragen beantwortet der Markwins Beauty Brands International Ltd Kundenservice unter regulatoryemea@markwins.com
Quelle: www.produktwarnung.eu
