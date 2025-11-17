Rückruf wegen E.Coli Verdacht – Reblochon de Savoie AOP Käse
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Fromagerie Masson in Frankreich informiert über einen Käse Rückruf. Betroffen ist der Käse Reblochon de Savoie AOP, weil der Verdacht auf Kontamination mit Escherichia coli STEC Bakterien besteht.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Eine E.coli Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber.
Betroffener Artikel
Käse Reblochon de Savoie AOP
Inhalt: 450g
MHD: 10.01.2026
Los: 5-261
Identitätskennzeichen: FR 74.145.050 CE
Hersteller: Fromagerie Masson
Leider wurden keinerlei Informationen bezüglich der Vertriebswege genannt.
Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.
Infobox STEC/VTEC-Bakterien
Das Shigatoxin wirkt enterotoxisch und cytotoxisch und zeigt Ähnlichkeiten mit dem von Shigellen gebildeten Toxin. Analog werden VTEC (Verotoxin produzierende E. coli) benannt. Durch EHEC verursachte Darmerkrankungen wurden vornehmlich unter dem Namen enterohämorrhagische Colitis bekannt. EHEC-Infektionen zählen zu den häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Der Erreger ist hoch infektiös: 10 – 100 Individuen sind für eine Erkrankung ausreichend. Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen. Als lebensbedrohliche Komplikation kann sich insbesondere bei Kindern unter sechs Jahren, älteren Menschen oder abwehrgeschwächten Personen in fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen im Anschluss an die genannten Darmsymptome ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Dieses ist hauptsächlich gekennzeichnet durch eine Schädigung der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren, was häufig eine Dialyse erforderlich macht. Als weitere Komplikationen können Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen (Bauchspeicheldrüse, Herz) auftreten.
Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller