Rückruf: Zeeman ruft Kinder Bomberjacken zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Textildiscounter Zeeman meldet den Rückruf von Kinder Bomberjacken welche im Zeitraum vom 1. August 2025 bis zum 6. November 2025 verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass sich die Knöpfe der Kinderjacke in den Größen 92 und 98/104 lösen können. Wenn ein Kleinkind diese Teile in den Mund nimmt, besteht schlimmstenfalls Erstickungsgefahr. 

Der Artikel sollte nicht mehr verwendet werden

Betroffener Artikel

Kinder Bomberjacke
Artikelnummer: 117395 – 97865
Größen 92 und 98/104
Verkaufszeitraum: 1. August 2025 bis zum 6. November 2025

Die Artikelnummer findet sich auf dem Waschetikett an der Innenseite des Artikels und auf der Quittung

Betroffene Artikel können gegen Kaufpreiserstattung in jeder Zeeman-Filiale zurückgegeben werden.

Kundenservice
Weitere Informationen: csr@zeeman.com
Deutschland: 02821-3939996
Österreich: 0800-102516
An Wochentagen von 09.00–17.00 Uhr

Kundeninformation >

 

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu 

 

 

  
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller 