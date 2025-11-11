Rückruf: Zeeman ruft Kinder Bomberjacken zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Textildiscounter Zeeman meldet den Rückruf von Kinder Bomberjacken welche im Zeitraum vom 1. August 2025 bis zum 6. November 2025 verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass sich die Knöpfe der Kinderjacke in den Größen 92 und 98/104 lösen können. Wenn ein Kleinkind diese Teile in den Mund nimmt, besteht schlimmstenfalls Erstickungsgefahr.
Der Artikel sollte nicht mehr verwendet werden
Betroffener Artikel
Kinder Bomberjacke
Artikelnummer: 117395 – 97865
Größen 92 und 98/104
Verkaufszeitraum: 1. August 2025 bis zum 6. November 2025
Die Artikelnummer findet sich auf dem Waschetikett an der Innenseite des Artikels und auf der Quittung
Betroffene Artikel können gegen Kaufpreiserstattung in jeder Zeeman-Filiale zurückgegeben werden.
Kundenservice
Weitere Informationen: csr@zeeman.com
Deutschland: 02821-3939996
Österreich: 0800-102516
An Wochentagen von 09.00–17.00 Uhr
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller