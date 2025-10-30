Rückruf: Zeeman ruft Babysweater zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Textildiscounter Zeeman meldet den Rückruf von Babysweatern mit dem Aufdruck „Don’t grow up, it’s a trap“ welche im Zeitraum vom 29. September 2025 bis zum 23. Oktober 2025 verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, hat eine Untersuchung ergeben, dass sich der Aufdruck in Teilen lösen kann. Wenn ein Kleinkind diese Teile in den Mund nimmt, besteht schlimmstenfalls Erstickungsgefahr.

Der Sweater sollte daher nicht mehr verwendet werden

Betroffener Artikel

Babysweater „Don’t grow up, it’s a trap“

Artikelnummer: 118756 – 11227

Verkaufszeitraum: 29. September 2025 bis zum 23. Oktober 2025

Betroffene Artikel können gegen Kaufpreiserstattung in jeder Zeeman-Filiale zurückgegeben werden.

Kundenservice

Weitere Informationen: csr@zeeman.com

Deutschland: 02821-3939996

Österreich: 0800-102516

An Wochentagen von 09.00–17.00 Uhr

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller