Rückruf: Fremdkörper in GUT&GÜNSTIG Rohschinkenwürfel möglich

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die EDEKA Südwest Fleisch GmbH ruft GUT&GÜNSTIG Delikatess Rohschinkenwürfel in der 2 x 125-g-Packung zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen mit den untenstehenden Angaben Kunststoff Fremdkörper befinden könnten.

Betroffen ist nach Unternehmensangaben ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 12.12.2025 sowie der Los-Nummer L4432514 und dem im gleichen Feld stehenden Zeitstempel von 6:50 bis 9:56 Uhr.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Der betroffene Artikel wurde vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Gebieten von Rheinland-Pfalz angeboten.

Betroffener Artikel

GUT&GÜNSTIG Delikatess Rohschinkenwürfel

Inhalt: 2 x 125-g-Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 12.12.2025

Los-Nummer L4432514 mit Zeitstempel von 6:50 bis 9:56 Uhr

Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: +49 800 3335211

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



