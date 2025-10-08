Rückruf: Fremdkörper in Babynahrung Himmeltau Feinste Grießflocken
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Maresi Austria GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Himmeltau Feinste Grießflocken Honig in der 500g Packung mit der Chargennummer RA25006601 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.07.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen kleine Kunststoff-Fremdkörper befinden.
Vom Verzehr der betroffenen Charge wird abgeraten!
Betroffener Artikel
Himmeltau Feinste Grießflocken Honig
Inhalt: 500g
Chargennummer: RA25006601
Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.07.2026
GTIN: 9000275500619
Produkte mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum können in den Filialen, in denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kund:innen auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.
Andere Chargen und Produkte von Himmeltau sind nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden.
Hintergrund Fremdkörper
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
