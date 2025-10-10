Biosphärengebiet Schwäbische Alb – wandern und genießen

Modellregion der UNESCO

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb ist eine von der UNESCO ausgezeichnete Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Die zertifizierten Rundwanderwege der »hochgehberge« führen auf naturbelassenen Pfaden durch ursprüngliche Hangbuchenwälder entlang des Albtraufs, über Wacholderheiden, Weinberge und Streuobstwiesen. Sie sind zwischen vier und 15 Kilometern lang, so dass sowohl Anfänger und Familien wie auch sportliche Bergwanderer die passenden Touren finden. Die Runden sind in beide Richtungen beschildert und informieren auf Tafeln am Wegesrand über die Naturschätze und Kulturlandschaften auf der Schwäbischen Alb. „Nur was man kennt, kann man schützen!“, betont Laura Neubert. Deshalb empfiehlt sie auch einen Besuch in einem der Informationszentrum des Biosphärengebiets oder eine geführte Tour mit einem Biosphärenbotschafter. Unter www.hochgehberge.de sind die Angebote zu finden, sowie ein interaktiver Tourenplaner und eine Broschüre zum Bestellen oder Herunterladen.

Regionaler Genuss

Die Tour »hochgehkeltert« bei Neuffen verbindet beispielsweise die ursprüngliche Natur mit der Weinbautradition im Ländle: Seit rund 800 Jahren wird an den sonnenverwöhnten Hängen der Schwäbischen Alb Wein angebaut. Der Rundweg führt sowohl durch geschützte Kernzonen wie auch über Rebhänge, durch Gärten und schließlich zur Burgruine Hohenneuffen mit weiter Aussicht ins Tal. Neben dem Weinbau prägt die bäuerliche Landwirtschaft die Region. Auf der Schwäbischen Alb gibt es zahlreiche Spezialitäten, die den Aktivurlaub auch kulinarisch genussreich machen. Bei Direktvermarktern und Gastbetrieben sind regionale Produkte mit dem Qualitätssiegel „albgemacht“ zu finden.