Rückruf: Hersteller ruft PommSo Pommes Soße zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die informiert über den Rückruf des Produktes PommSo Pommes Soße mit der Chargennummer 01 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.05.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, fehlt auf dem Etikett die Allergenkennzeichnung für das Allergen Sellerie.
Personen mit einer Sellerie-Allergie, wird dringend vom Verzehr abgeraten!
Betroffener Artikel
PommSo Pommes Soße in Schraubglas
Mindesthaltbarkeitsdatum 30.05.2026
Chargennummer: 01
Hersteller / Inverkehrbringer: Erhardt GmbH & Co. KG
Alle anderen Chargen des Produkts PommSo sind korrekt gekennzeichnet und nicht betroffen
Da keine Angaben zu Vertriebswegen oder zur Rücknahme betroffener Soßen gemacht wurden, empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen
Kundenservice
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an folgende Telefonnummer: 07805/5217 oder per E-Mail: info@erhardt-naturkost.de
Nahrungsmittelallergie
Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen
