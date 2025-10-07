Rückruf: Hersteller ruft PommSo Pommes Soße zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die informiert über den Rückruf des Produktes PommSo Pommes Soße mit der Chargennummer 01 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.05.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, fehlt auf dem Etikett die Allergenkennzeichnung für das Allergen Sellerie.

Personen mit einer Sellerie-Allergie, wird dringend vom Verzehr abgeraten!

Betroffener Artikel

PommSo Pommes Soße in Schraubglas

Mindesthaltbarkeitsdatum 30.05.2026

Chargennummer: 01

Hersteller / Inverkehrbringer: Erhardt GmbH & Co. KG

Alle anderen Chargen des Produkts PommSo sind korrekt gekennzeichnet und nicht betroffen

Da keine Angaben zu Vertriebswegen oder zur Rücknahme betroffener Soßen gemacht wurden, empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen

Kundenservice

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an folgende Telefonnummer: 07805/5217 oder per E-Mail: info@erhardt-naturkost.de

Kundeninformation >

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller