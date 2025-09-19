Rückruf: Gesundheitsgefahr – Temu ruft Kinderrucksack und Kindertaschen zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Temu informiert über den Rückruf des Disney Lilo & Stitch Kinder Rucksack und Sanrio Kindertaschen mit Hello Kitty Aufdruck. Wie das Unternehmen mitteilt, weist das Kunststoffmaterial des Produkts eine übermäßige Weichmacher Konzentration an Phthalat Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP) und Alkanen C10-C13, Chlor (kurzkettige chlorierte Paraffine) (SCCPs) auf.

Es wird von der weiteren Verwendung abgeraten!

Betroffene Artikel

Rucksack mit Disney Lilo & Stitch Angel Cartoon Aufdruck

Rucksack – Leichtgewichtes EVA-Material, Verstellbare Schultergurt, Polyester-Futter, Reißverschluss – Perfekt für den täglichen Weg zur Arbeit und den Alltag

Rucksack | EVA-Material

Marke des Produkts: DISNEY

Name des Verkäufers: Grey Tracks Premium

Identifikationsnummer: 6348221777

Produkt-ID: 601100079730305

Kundeninformation >

Tasche mit Hello Kitty Aufdruck

Bezeichnung des Produkts: Kitty Weiße Kekse, Kitty Kosmetiktasche, Cartoon Großraum-Toilettenbeutel, Reise Tragbare Aufbewahrungstasche

Marke des Produkts: SANRIO

Name des Verkäufer: lovaa

Identifikationsnummer: 9183712491

Produkt-ID: 601100048460191

Kundeninformation >

Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf

Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.

Kundenservice

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.

Infobox Weichmacher Weichmacher sind nicht gebunden, sondern dünsten aus und reichern sich im Hausstaub an. Bestimmte Weichmacher auf Basis von Phthalaten können Unfruchtbarkeit bei Männern verursachen, da sie in ihrer Wirkung bestimmten Hormonen ähnlich sind. Sie beeinflussen die Testosteron-gesteuerten Entwicklungsstufen. Außerdem stehen sie in Verdacht, Diabetes zu verursachen. Phthalatweichmacher wurden von der Europäischen Union für Kinderspielzeug verboten, werden aber immer wieder in vielen Spielzeugen nachgewiesen. Dies ist auf Dauer für Kinder gefährlich. In deutschen Kindergärten wurden im Mittel dreimal so hohe Belastungen mit verschiedenen Weichmachern wie in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt festgestellt. Das ist bedenklich, denn Weichmacher stehen im Verdacht, den Hormonhaushalt zu beeinflussen. Besonders für Kinder und Föten im Mutterleib ist das gefährlich: Unfruchtbarkeit, Leberschäden oder Verhaltensstörungen könnten ausgelöst oder gefördert werden Gemäß der REACH-Verordnung sind die Weichmacher (sogenannte Phthalate) DEHP, DBP und BBP in allen Spielzeugen und Babyartikeln verboten. Die Weichmacher Phthalate DINP, DIDP und DNOP sind verboten, wenn das Produkt von Kindern in den Mund genommen werden kann.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller