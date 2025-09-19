Rückruf: Gesundheitsgefahr – Temu ruft Kinderrucksack und Kindertaschen zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Temu informiert über den Rückruf des Disney Lilo & Stitch Kinder Rucksack und Sanrio Kindertaschen mit Hello Kitty Aufdruck. Wie das Unternehmen mitteilt, weist das Kunststoffmaterial des Produkts eine übermäßige Weichmacher Konzentration an Phthalat Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP) und Alkanen C10-C13, Chlor (kurzkettige chlorierte Paraffine) (SCCPs) auf.
Es wird von der weiteren Verwendung abgeraten!
Betroffene Artikel
Rucksack mit Disney Lilo & Stitch Angel Cartoon Aufdruck
Rucksack – Leichtgewichtes EVA-Material, Verstellbare Schultergurt, Polyester-Futter, Reißverschluss – Perfekt für den täglichen Weg zur Arbeit und den Alltag
Rucksack | EVA-Material
Marke des Produkts: DISNEY
Name des Verkäufers: Grey Tracks Premium
Identifikationsnummer: 6348221777
Produkt-ID: 601100079730305
Tasche mit Hello Kitty Aufdruck
Bezeichnung des Produkts: Kitty Weiße Kekse, Kitty Kosmetiktasche, Cartoon Großraum-Toilettenbeutel, Reise Tragbare Aufbewahrungstasche
Marke des Produkts: SANRIO
Name des Verkäufer: lovaa
Identifikationsnummer: 9183712491
Produkt-ID: 601100048460191
Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf
Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.
Kundenservice
Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.
Infobox Weichmacher
Weichmacher sind nicht gebunden, sondern dünsten aus und reichern sich im Hausstaub an.
Bestimmte Weichmacher auf Basis von Phthalaten können Unfruchtbarkeit bei Männern verursachen, da sie in ihrer Wirkung bestimmten Hormonen ähnlich sind. Sie beeinflussen die Testosteron-gesteuerten Entwicklungsstufen. Außerdem stehen sie in Verdacht, Diabetes zu verursachen. Phthalatweichmacher wurden von der Europäischen Union für Kinderspielzeug verboten, werden aber immer wieder in vielen Spielzeugen nachgewiesen. Dies ist auf Dauer für Kinder gefährlich.
In deutschen Kindergärten wurden im Mittel dreimal so hohe Belastungen mit verschiedenen Weichmachern wie in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt festgestellt. Das ist bedenklich, denn Weichmacher stehen im Verdacht, den Hormonhaushalt zu beeinflussen. Besonders für Kinder und Föten im Mutterleib ist das gefährlich: Unfruchtbarkeit, Leberschäden oder Verhaltensstörungen könnten ausgelöst oder gefördert werden
Gemäß der REACH-Verordnung sind die Weichmacher (sogenannte Phthalate) DEHP, DBP und BBP in allen Spielzeugen und Babyartikeln verboten. Die Weichmacher Phthalate DINP, DIDP und DNOP sind verboten, wenn das Produkt von Kindern in den Mund genommen werden kann.
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller