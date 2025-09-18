Rückruf bei Temu: Weichmacher in Schwarzen Springseilen mit Zähler

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Temu informiert über den Rückruf von Schwarzen Springseilen mit Zähler. Wie das Unternehmen mitteilt, weist das Kunststoffmaterial (Schnur) des Produkts eine übermäßige Konzentration der Phthalate Dibutylphthalat (DBP), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) und Diisobutylphthalat (DIBP) auf

Es wird von der weiteren Verwendung abgeraten!

Betroffener Artikel

Schwarzes Springseil mit Zähler

Bezeichnung des Produkts: 1 Stk. Schwarzes Springseil mit Verschleißfestem PVC-Beschichtung, Verstellbare Seillänge & Bequemer Schaumgriff – Präzisions-Springseil für Fitness-Training, WorkoutZubehör, Schlankes Design, Langlebige Konstruktion

Marke des Produkts: N/A

Produkt ID: 601099542592009

Name des Verkäufers: FreeRaptor

Identifikationsnummer: 6829826956

Kundeninformation >

Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf

Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.

Kundenservice

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Weichmacher Weichmacher sind nicht gebunden, sondern dünsten aus und reichern sich im Hausstaub an. Bestimmte Weichmacher auf Basis von Phthalaten können Unfruchtbarkeit bei Männern verursachen, da sie in ihrer Wirkung bestimmten Hormonen ähnlich sind. Sie beeinflussen die Testosteron-gesteuerten Entwicklungsstufen. Außerdem stehen sie in Verdacht, Diabetes zu verursachen. Phthalatweichmacher wurden von der Europäischen Union für Kinderspielzeug ver deutschen Kindergärten wurden im Mittel dreimal so hohe Belastungen mit verschiedenen Weichmachern wie in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt festgestellt. Das ist bedenklich, denn Weichmacher stehen im Verdacht, den Hormonhaushalt zu beeinflussen. Besonders für Kinder und Föten im Mutterleib ist das gefährlich: Unfruchtbarkeit, Leberschäden oder Verhaltensstörungen könnten ausgelöst oder gefördert werden Gemäß der REACH-Verordnung sind die Weichmacher (sogenannte Phthalate) DEHP, DBP und BBP in allen Spielzeugen und Babyartikeln verboten. Die Weichmacher Phthalate DINP, DIDP und DNOP sind verboten, wenn das Produkt von Kindern in den Mund genommen werden kann.

Quelle: www.produktwarnung.eu



