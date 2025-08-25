Saarland: Bliessteig – schönster Wanderweg Deutschlands

Der Bliessteig ist ein Wanderweg im Saarland, der auf rund 15 Kilometern die idyllische Landschaft entlang des Flusses Blies erschließt. Die Route führt durch abwechslungsreiche Natur mit Auen, Wiesen, kleinen Wäldern und bietet herrliche Ausblicke über das Bliesgau. Besonders reizvoll ist die Verbindung von Natur- und Kulturerlebnissen: Unterwegs trifft man auf Streuobstwiesen, alte Mühlen und Spuren traditioneller Landwirtschaft. Im Frühjahr locken Blütenpracht und Vogelgesang, im Sommer schattige Waldwege und im Herbst bunte Farbenvielfalt.

Der Weg ist gut markiert, als Rundweg angelegt und bietet Einkehrmöglichkeiten in der Region. Ideal für Naturliebhaber, die eine Mischung aus Erholung, Bewegung und regionalem Flair suchen.

Bliessteig schönster Wanderweg Deutschlands

Die Entscheidung ist gefallen: Bei der Publikumswahl „Deutschlands Schönster Wanderweg 2025“ haben über 46.000 Wanderfans aus ganz Deutschland ihre Stimme abgegeben. Insgesamt wurden mehr als 67.000 Häkchen in den Kategorien Tagestouren und Mehrtagestouren gesetzt – ein deutliches Zeichen für die große Begeisterung für das Wandern quer durch das Bundesgebiet.

Der „Bliessteig“ im Saarland wurde in der Kategorie Mehrtagestouren mit 7.557 Stimmen zum Sieger gekürt. Der Fernwanderweg ist als „Langer Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert und trägt das Gütezeichen „Leading Quality Trails – Best of Europe“. Auf 108 Kilometern durchquert der Wanderweg das UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau. Die neun Etappen führen durch sanfte Hügel, entlang von Streuobstwiesen und buntsandsteinreichen Felsen bis hin zu waldreichen Gebieten. Besonders hervorzuheben ist die nachhaltige Ausrichtung der Route, die durch öffentliche Verkehrsmittel bequem zugänglich ist. Die Start- und Zielpunkte der Etappen sowie zahlreiche Zwischenstationen sind regelmäßig, auch am Wochenende, mit Bus und Bahn erreichbar.

Das Saarland gehört zu einer der schönsten Wanderregionen in Deutschland und hat bereits mehrmals mit seinen Wanderwegen den begehrten Publikumspreis gewonnen.

Wirtschafts- und Tourismusminister Jürgen Barke: „Der Bliessteig ist Deutschlands schönster Wanderweg 2025 – und das völlig verdient! Die Publikumswahl hat gezeigt, dass das Saarland zu den attraktivsten Wanderregionen der Republik gehört. Ich gratuliere dem Saarpfalz-Kreis, Landrat Frank John und der Saarpfalz-Touristik herzlich zu diesem Erfolg. Der Bliessteig verbindet Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit auf besondere Weise – und zieht damit Menschen weit über die Landesgrenzen hinaus an. Die Investitionen der Landesregierung in die touristische Infrastruktur zahlen sich aus: Das Saarland ist so beliebt wie nie und gehört heute zu den Top-Kurzreisezielen für Wandern, Radfahren, Natur und Kulinarik.“

Vor der Abstimmung, die vom 01. März 2025 bis zum 30. Juni 2025 lief, hatte eine Jury mit prominenten Persönlichkeiten der Wanderszene die aus über 100 Bewerbungen ausgewählten Wanderwege bewertet. Unter den Juroren waren Manuel Andrack, Wanderexperte und Autor; Kathrin Heckmann (alias Fräulein Draußen), Spiegel-Bestsellerautorin; Extremwanderer Thorsten Hoyer sowie der Chefredakteur des Wandermagazins. Ergänzt wurde das Gremium durch „Hegefire“, eine der reichweitenstärksten deutschen Outdoor-Influencer mit über 300.000 Followern.

Weitere Informationen, Bildmaterial sowie detaillierte Tourenbeschreibungen unter https://www.tourismuslotse.saarland/service/presse/Rechercheideen/fernwanderweg-bliessteig