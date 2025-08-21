Rückruf: Hardcase Koffer von LIEWOOD wegen Weichmachern

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Onlinehändler LIEWOOD hat einen Rückruf für Hardcase Koffer der Bezeichnung Hollie in verschiedenen Farbvariationen herausgegeben. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle bestimmte Weichmacher (Phthalate) in einer Komponente des Hollie Hardcase Koffers festgestellt.

LIEWOOD teilt mit: Obwohl Kinder bei normalem Gebrauch nicht direkt mit dem betroffenen Teil in Kontakt kommen und dieses Produkt nicht als Spielzeug eingestuft ist, erfüllt es nicht die erforderlichen gesetzlichen Standards und Vorschriften.

Einige Weichmacher, vor allem bestimmte Phthalate, stehen im Verdacht, hormonähnlich zu wirken und damit den Hormonhaushalt zu stören. Studien zeigen mögliche Zusammenhänge mit Fruchtbarkeitsproblemen, Entwicklungsstörungen bei Kindern, Übergewicht und Stoffwechselproblemen. Weichmacher dünsten aus und gelangen so in die Umwelt. Sie sind oft schwer abbaubar und können sich in Organismen anreichern.

LIEWOOD bittet: Stellen Sie die Verwendung des Hollie Hardcase Koffers sofort ein.

Betroffener Artikel

HOLLIE Hardcase Koffer

Farbvarianten:

1032 – Sea Creature / Sandy

1232 – Peach / Sea Shell

1439 – Leopard / Sandy

2168 – Dinosaurs / Mist

Wenn Sie das Produkt über die LIEWOOD Website gekauft haben, machen Sie bitte ein Foto des Artikels und füllen Sie das Reklamationsformular über Claimlane hier aus. Dies hilft, Ihre Reklamation schnell und effizient zu bearbeiten.

Wenn Sie das Produkt bei einem Einzelhandelspartner gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an diesen.

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kann gerne unter kundenservice@liewood.de der Kundenservice kontaktiert werden.

Produktabbildungen. LIEWOOD



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller