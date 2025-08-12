Rückruf: Listerienverdacht bei zwei Käse von Chavegrand
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der französische Hersteller S.E. Chavegrand ruft aktuell zwei Käse zurück. Betroffen sind die Produkte Camembert de caractère Vieux Porche sowie Bûchette de Chèvre Vieux Porche mit verschiedenen Mindesthaltbarkeitsdaten. Grund für den Rückruf ist eine mögliche Kontamination mit Listerien (Listeria monocytogenes).
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Camembert de caractère Vieux Porche
Mindesthaltbarkeitsdaten: 09.08.2025, 15.08.2025, 16.08.2025, 22.08.2025, 29.08.2025
Verpackungseinheit: 250g
Identitätskennzeichen: FR 23.117.001 UE
Chargennummer / Los-Kennzeichnung: C5196170 – C5189156 – C5183129 – C5176114 – C5196170 – C5189131 – C5181148
Hersteller / Inverkehrbringer: S.E. Chavegrand
Bûchette de Chèvre Vieux Porche
Mindesthaltbarkeitsdatum 13.08.2025 und 20.08.2025
Verpackungseinheit: 200g
Identitätskennzeichen: FR 23.117.001 UE
Chargennummer / Los-Kennzeichnung: C5183099 und C5175123
Hersteller / Inverkehrbringer: S.E. Chavegrand
Betroffene Käse können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Hintergrund Listerien
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten
Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf.
Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken.
Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen.
Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal.
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller