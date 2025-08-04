Urlaubs-Keramik besser nur als Deko verwenden

Ein Weinkrug aus der Toskana, eine Schüssel von der Algarve, Essgeschirr mit dem typischen Ikat-Muster von Mallorca oder Dip-Schälchen von Kreta: In vielen Urlaubsorten werden Keramik-Artikel als Souvenirs angeboten, die zu Hause an schöne Ferientage erinnern sollen. „Glasuren und Farben, die auf keramische Gegenstände aufgetragen werden, können jedoch Blei, Cadmium und Kobalt enthalten. Die Schwermetalle werden zur Verbesserung der Glasur oder als Farbstoffe eingesetzt.

Das Problem: Sie können in Lebensmittel übergehen und die Gesundheit gefährden“, erklärt Kerstin Effers, Expertin für Umwelt und Gesundheitsschutz der Verbraucherzentrale NRW. Die Stoffe lösen sich insbesondere in Kontakt mit sauren Lebensmitteln wie Tomatensauce, Salaten mit Essig- oder Zitronen-Dressing, Apfelmus oder Fruchtsäften.

Zwar legt die EU-Keramik-Richtlinie von 1984 Grenzwerte für die Freisetzung von Blei und Cadmium fest, jedoch sind diese laut Bundesinstitut für Risikobewertung nicht streng genug. Auch hierzulande muss der Handel für glasierte oder dekorierte Keramik eine sogenannte Konformitätserklärung bereithalten, die die Übereinstimmung mit den europäischen Gesetzen garantiert.

„Auf Märkten im Urlaub oder in Souvenirshops kann es aber besonders schwierig sein, nachvollziehbare Auskünfte zur Zusammensetzung der Glasur zu erhalten. In diesem Fall lautet unsere Empfehlung, buntes Keramikgeschirr wie Schalen oder Krüge vorsorglich nur zur Dekoration zu benutzen“, so Effers.

Quelle: Verbraucherzentrale NRW