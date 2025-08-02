Rückruf: Bakterium in ISANA Reinigungstüchern von ROSSMANN

ROSSMANN informiert über den Rückruf des Artikels ISANA Klärende Reinigungstücher 5in1 mit der EAN 4305615416939 und den Chargennummern 5191723 und 5192723. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgte der Nachweis des Bakteriums Pluralibacter georgoviae.

Kundinnen und Kunden sollten den Artikel nicht mehr verwenden.

Betroffener Artikel



ISANA Klärende Reinigungstücher 5in1

EAN 4305615416939

Chargennummern 5191723 und 5192723

Die Nummer befindet sich seitlich auf der Verpackung.

Weitere Chargen sowie weitere ISANA Reinigungstücher sind von dem Rückruf nicht betroffen!

Betroffene Artikel können in allen ROSSMANN Filialen zurückgegeben werden. ROSSMANN nimmt den Artikel in jedem Fall kulant zurück, auch ohne Bon.

Der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Bei Fragen kontaktieren Sie den ROSSMANN‐Kundenservice unter:

0800/76 77 62 66 (erreichbar Mo. – Sa. von 08:00 – 20:00 Uhr)

Produktabbildung: Dirk Rossmann GmbH

Infobox Werden mit Pluralibacter georgoviae kontaminierte Produkte verwendet, kann das Bakterium über offene Wunden oder die Schleimhäute in den Körper eindringen. Bei gesundheitlich geschwächten Menschen sind schwere Infektionen möglich. Stellungnahme Nr. 038/2020 des BfR >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller