Rückruf bei TEDi: Spielzeug-Flugzeuge bergen Erstickungsgefahr

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Einzelhändler TEDi informiert über den Rückruf von Flugzeuge-Sets im 6er-Pack, die in seinen Filialen verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Produkttests ergeben, dass sich bei den betroffenen Artikeln Kleinteile bilden können.

Diese stellen insbesondere für Kleinkinder ein erhebliches Erstickungsrisiko dar und können gesundheitsgefährdend sein.

Gefahr für Kinder

Kleinteile, die sich von Spielzeugen lösen, können von Kindern leicht verschluckt oder eingeatmet werden. In solchen Fällen besteht akute Lebensgefahr. Besonders betroffen sind Säuglinge und Kleinkinder, die Gegenstände häufig in den Mund nehmen.

TEDi warnt daher ausdrücklich davor, die betroffenen Flugzeug-Sets weiterhin zu benutzen oder Kindern zum Spielen zu überlassen.

Betroffener Artikel

6er Mini Flugzeuge

Artikelnummer: 58530001261000000200

Verkaufszeitraum: 02.07.2025 bis zum 30.01.2026

Betroffene Flugzeug-Sets können gegen Erstattung des Verkaufspreises von 2€ oder gegen einen anderen Artikel in jeder Filiale umgetauscht werden.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail info@tedi.com an TEDi wenden

Bild: TEDi Warenhandels GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



