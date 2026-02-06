Rückruf bei TEDi: Spielzeug-Flugzeuge bergen Erstickungsgefahr
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Einzelhändler TEDi informiert über den Rückruf von Flugzeuge-Sets im 6er-Pack, die in seinen Filialen verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Produkttests ergeben, dass sich bei den betroffenen Artikeln Kleinteile bilden können.
Diese stellen insbesondere für Kleinkinder ein erhebliches Erstickungsrisiko dar und können gesundheitsgefährdend sein.
Gefahr für Kinder
Kleinteile, die sich von Spielzeugen lösen, können von Kindern leicht verschluckt oder eingeatmet werden. In solchen Fällen besteht akute Lebensgefahr. Besonders betroffen sind Säuglinge und Kleinkinder, die Gegenstände häufig in den Mund nehmen.
TEDi warnt daher ausdrücklich davor, die betroffenen Flugzeug-Sets weiterhin zu benutzen oder Kindern zum Spielen zu überlassen.
Betroffener Artikel
6er Mini Flugzeuge
Artikelnummer: 58530001261000000200
Verkaufszeitraum: 02.07.2025 bis zum 30.01.2026
Betroffene Flugzeug-Sets können gegen Erstattung des Verkaufspreises von 2€ oder gegen einen anderen Artikel in jeder Filiale umgetauscht werden.
Kundenservice
Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail info@tedi.com an TEDi wenden
