Rückruf: Falsche Allergenangaben bei Momotaro Shoyu Ramen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Inverkehrbringer JFC Deutschland GmbH informiert über den Rückruf der Instantnudeln S0046 „Momotaro Shoyu Ramen“. Nach Angaben des Unternehmens können einige Packungen des Produkts fälschlicherweise die Suppenbasis von Miso Ramen anstelle der vorgesehenen Shoyu-Suppenbasis enthalten.

Durch diese Verwechslung sind die Allergeninformationen auf der Verpackung nicht korrekt. In der irrtümlich enthaltenen Miso-Suppenbasis kann Sesam enthalten sein, der auf der Verpackung des Shoyu-Produkts nicht entsprechend gekennzeichnet ist.

Gesundheitsrisiko für Allergiker

Für Menschen mit einer Sesam-Allergie, -Unverträglichkeit oder -Empfindlichkeit besteht dadurch ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Der Verzehr kann allergische Reaktionen auslösen, die von leichten Beschwerden bis hin zu schweren gesundheitlichen Problemen reichen können.

JFC Deutschland warnt daher ausdrücklich vor dem Konsum des betroffenen Produkts durch Personen mit entsprechender Allergie.

Betroffener Artikel

S0046 Momotaro Shoyu Ramen

Inhalt: 465g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 16.04.2026

Chargennummer / Los-Kennzeichnung: Lot Nr.: 16042026

EAN: 4939826474428

ITF: 14939826474425

Hersteller / Inverkehrbringer: JFC Deutschland GmbH

Betroffene Packungen können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice

Für weitere Informationen: Tel.: 0211-537416-0

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen



